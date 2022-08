Sippels Sportstunde : Wie fange ich am besten an zu bouldern?

Wenn ich an Bouldern denke, muss ich auch an meinen Freund Ahmed denken. Stunden verbrachten wir zusammen auf den filzigen Matten der Berliner Hallen, meist lachend. Manchmal fielen wir runter und blieben auf dem Rücken liegen. Wenn ich heute ohne ihn bouldere, schießen mir seine Sätze wie Mantras in den Kopf. Sein „Reeeelaaaxx, Steffi, relax“, das a zog er dabei besonders lang. Oder: „Don’t be that hard to yourself.“ Er hatte die Gabe zu erkennen, wenn ich mich an einer Route festbiss und nicht aufhören konnte und mich dabei über mich selbst ärgerte.

Er war der perfekte Partner, als ich anfing zu bouldern und das erste Mal meine eigenen Schuhe ausprobierte. Sie waren gelb, der linke war etwas heller, ausgeblichen von der Sonne im Schaufenster, Restposten.