Botschaft von Vanessa Bryant : „Unsere Liebe ist endlos“

Aktualisiert am

Drei Tage nach dem Tod ihres Mannes wendet sich die Witwe der Basketball-Ikone Kobe Bryant an die Öffentlichkeit. Emotional berichtet Vanessa Bryant über Trauer, Liebe und Dankbarkeit.

Kobe Bryant mit seinem strahlenden Lächeln, die kleine Capri auf dem Schoß, umgeben von seinen weiteren drei Töchtern und seiner Ehefrau. Mit einem herzergreifenden Familienfoto und einer emotionalen Botschaft hat Bryants Witwe Vanessa drei Tage nach dem tragischen Hubschrauber-Unglück erstmals öffentlich über die Trauer um ihren Mann berichtet.

„Es gibt nicht genug Worte, um gerade unseren Schmerz zu beschreiben“, schrieb sie bei Instagram über den Tod ihres Mannes und der 13 Jahre alten Tochter Gianna. Nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes - „der großartige Vater unserer Kinder“ - und ihrer „schönen, süßen Gianna - eine liebevolle, fürsorgliche und wunderbare Tochter“, seien sie „völlig zerstört“. „Unsere Liebe für sie ist endlos und (...) unermesslich. Ich wünschte, ich könnte sie umarmen, küssen und glücklich machen. Sie bei uns haben, für immer.“

Zur Familie der Basketball-Ikone gehören Natalia (17), Bianka (7) und die im vorigen Juni geborene Capri. Die 37 Jahre alte Mutter dankte der Öffentlichkeit für „Unterstützung und Liebe“ und bat um Rücksicht für ihre Privatsphäre, um mit dieser „neuen Realität“ umzugehen. Vanessa Bryant drückte auch ihre Trauer um die Angehörigen der bei dem Absturz getöteten übrigen sieben Insassen aus und verwies auf ein Spendenkonto, um den Betroffenen zu helfen.

Mehr zum Thema 1/

Auch die Los Angeles Lakers, das langjährige Team von Bryant, haben ihre erste Trauerphase noch lange nicht überwunden. Nachdem das Stadtderby mit den LA Clippers verschoben worden war, starteten die Kalifornier mit schweren Herzen die Vorbereitung auf das NBA-Spiel gegen die Portland Trail Blazers am Freitagabend (Ortszeit). „Wir wollen das verkörpern, was Kobe immer ausgezeichnet hat“, sagte Trainer Frank Vogel nach der ersten Trainingseinheit. „Wir wollten ihn immer stolz machen, und daran hat sich nichts geändert.“

Außerhalb des Trainingsgeländes legten Fans an einer langen Erinnerungswand Fotos und Persönliches ab, auch auf dem Parkett ist Bryant noch allgegenwärtig. Die Nummer 8 hängt groß an einer Wand unter der Superstar LeBron James & Co. trainierten.

Die Rest der NBA hat den Schock ebenfalls noch lange nicht abgelegt. Rund um die Partie der Sacramento Kings gegen Dennis Schröders Oklahoma City Thunder wurde ein gerahmtes Bryant-Jersey in den Mittelkreis gestellt. „Auf dem Feld bin ich nicht der einzige, den es schmerzt“, sagte Kumpel Kyrie Irving, der erstmals mit seinen Brooklyn Nets wieder im Einsatz war. „Ich trauere immer noch.“

Als ein zweiminütiges Video zu Ehren von Bryant eingespielt wurde, weinte Irving. Die Nets ließen zwei Stühle am Spielfeldrand frei - genau dort hatten Bryant und Gianni noch am 21. Dezember gemeinsam gesessen.