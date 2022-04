Aktualisiert am

Jepchirchir siegt in Boston : Und wieder schreibt eine Frau Geschichte

Tokio, New York und jetzt Boston: Olympiasiegerin Peres Jepchirchir dominiert auch beim ältesten Stadtmarathon der Welt. Die einzigartige Strecke ist seit jeher ein besonderes Pflaster für Läuferinnen.

Wieder hat eine Läuferin die Hauptrolle gespielt beim Boston-Marathon. Die Kenianerin Peres Jepchirchir gewann am Ostermontag, dem Patriots’ Day in den Vereinigten Staaten, ihren dritten großen Marathon in Folge. Im vergangenen Jahr wurde sie Olympiasiegerin von Tokio und gewann überlegen den New-York-Marathon. Den ältesten jährlichen Marathon der Welt, 1897 erstmals ausgetragen, gewann sie im Zweikampf mit Ababel Yeshaneh, wie sie selbst ehemalige Weltrekordlerin im Halbmarathon.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Von Kilometer 37 an gemeinsam mit der Äthiopierin in Führung, attackierte die 28 Jahre alte Favoritin etwa einen Kilometer vor dem Ziel. Yeshaneh ließ sich nicht abschütteln, holte Jepchirchir ein und übernahm die Führung – bis sie eine Abzweigung falsch einschätzte und von der blauen, auf den Asphalt gemalten Ideallinie abwich.