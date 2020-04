Skipper über Segeln und Corona : „So etwas ist in dieser Zeit absolut zu vermeiden“

Sie wollen im Herbst als erster Deutscher an der Vendée Globe teilnehmen, einer der härtesten Regatten der Welt, bei der die Skipper solo und nonstop um die Welt segeln. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Vorbereitung aus?

Ursprünglich hatten wir den Plan, unsere „Malizia“-Yacht dieser Tage zu Wasser zu lassen, zu trainieren, am 10. Mai ein Rennen nach Amerika zu starten und im Juni von New York nach Frankreich zu segeln. Das ist nun erst einmal passé und wir hoffen, ab Anfang Mai segeln zu können – auch wenn das Rennen mit Sicherheit nicht stattfinden wird. Außerdem hat sich mein Team in der Werft aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen von fünfzehn auf zwei Personen verkleinert. Die Arbeiten dauern dadurch länger und auch die Lieferung von Ersatzteilen oder Spezialanfertigungen verzögert sich. Es gibt also deutlich weniger Planungssicherheit, ich bin aber zuversichtlich, das Boot bis Ende April fertigzubekommen. Dann werden wir sehen, wie groß die Einschränkungen noch sind und ob wir dazu übergehen müssen, von Woche zu Woche zu planen. Im Moment halte ich mich zu Hause fit und mache Wetterstudien für die Vendée Globe. Damit könnte ich mich locker ein ganzes Jahr beschäftigen.