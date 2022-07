Neue Yacht für Vendée Globe : Boris Herrmann und seine Wette mit der See

Am Atlantik wird das Boot präsentiert, mit dem Boris Herrmann künftig um die Welt segeln will. Die neue „Malizia – Seaexplorer“ entspricht ganz den Vorstellungen des Seglers. Der Entwurf ist mutig – aber ist er auch schnell? Ein Besuch in der Werft.

Die Luft ist schlecht. Auf den wenigen Quadratmetern ist es warm und feucht und müffelt nach getrocknetem Schweiß – dem eigenen und dem der vier anderen. Alles liegt voller Seile und Leinen und Taschen und Werkzeug, in einer Ecke blinkt und piepst es in einer Tour. Ohne die Chance wegzulaufen, wird man alle paar Sekunden durchgeschüttelt wie bei einem Erdbeben. Denn außerhalb dieses kleinen Raumes ist so gut wie nichts. Außer dem Ozean. Bei vielen Menschen dürfte der Gedanke an diese ungewöhnliche Gefängniszelle Unbehagen auslösen. Für Boris Herrmann und sein Team soll dieses Cockpit jedoch der Schlüssel zur für sie größtmöglichen Freiheit werden – der monatelangen Jagd über die Weltmeere. Angetrieben allein vom Wind sowie der Körperkraft und dem Gehirnschmalz der Crew.

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





An diesem Dienstag stellt das Team Malizia in Lorient an der französischen Atlantikküste seine neue Yacht „Malizia – Seaexplorer“ vor, mit der der Hamburger Herrmann abermals um die Welt segeln will. Anfang 2021 hatte der nun 41-Jährige als erster Deutscher mit der Vendée Globe eine der härtesten Einhand-Regatten beendet und war nach einer drei Monate langen Nonstop-Solo-Tour über die Ozeane als Fünfter ins Ziel gekommen. Allein eine Kollision mit einem Fischerboot wenige Stunden vor der Ankunft verhinderten ein noch besseres Ergebnis. 2024 will Herrmann noch weiter vorne landen. Dafür hat er sich in den vergangenen Monaten eine komplett neue Yacht bauen lassen. Schon in diesem Herbst will er damit zur Vorbereitung auf die nächste Vendée Globe bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum mitsegeln und im Januar 2023 mit einer fünfköpfigen Crew beim Ocean Race starten. „Diese Yacht wird auf dem Ozean über unser Glück, unseren Erfolg und im Zweifel auch über unser Leben entscheiden. Davon wird alles abhängen“, sagt Herrmann wenige Wochen vor dem Launch-Termin bei einem Besuch der Werft im Gespräch mit der F.A.Z.