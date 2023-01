Ocean-Race-Auftakt : „Das wird der Wahnsinn“

In der milden Januarsonne Spaniens verschwendet Robert Stanjek keinen Gedanken an Nässe und Kälte. „Alle reden immer vom eisigen Wasser und dem kalten Wind, der uns das Leben an Bord schwer machen wird“, sagt der Ko-Skipper des „Guyot Team Europe“, als er im Hafen von Alicante an Bord seiner Yacht unter Deck hockt.

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





„Aber mindestens genauso schwer wird es für uns, bei den knapp 50 Grad schlafen zu wollen, die hier unten herrschen, wenn wir durch warme Gefilde segeln.“ Ganz abgesehen von dem tosenden Lärm, den ein über den Ozean rasendes High-Tech-Boot macht und dem beißenden Geruch, der sich in der Kabine festsetzt, wenn fünf Erwachsene über Wochen fast immer die gleiche Kleidung anhaben und nur wenig Gelegenheiten zur Körperpflege finden.

„Keine Duschen, kein Klo, keine Privatsphäre“

Der in Berlin lebende Stanjek ist einer von vier Deutschen, die mit ihren Teams an diesem Sonntag beim Ocean Race an den Start gehen. Einer der härtesten Segelregatten überhaupt, die in sieben Etappen und über 32.000 Seemeilen (fast 60.000 Kilometer) einmal um die Welt führt. Sowohl für den 41 Jahre alten Vater zweier Söhne als auch für Stanjeks Teamkollegen Phillip Kasüske sowie den Hamburger Boris Herrmann und die Kielerin Susann Beucke ist es das erste Ocean Race überhaupt.

Gerade einmal anderthalb Jahre ist es her, da gewann die 31-Jährige gemeinsam mit Tina Lutz in Tokio die Silbermedaille im 49erFX. Nun steht sie in Alicante auf dem Bootssteg, nur wenige Meter von der „Holcim“-Yacht entfernt, mit der sie von der zweiten Etappe an von den Kapverden aus unter anderem über Kapstadt, Itajai, Newport und Den Haag um die Welt segeln wird. „Ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekommen habe, eine solche anspruchsvolle Strecke mit diesem Team segeln zu dürfen“, sagt Beucke, deren Skipper der Franzose Kevin Escoffier ist, der mit dem „Dongfeng“-Team das letzte Ocean Race gewann.

Für Beucke soll das jetzt beginnende Rennen die optimale Vorbereitung für die nonstop um die Welt führende Solo-Regatta Vendée Globe sein, an der sie 2028 als erste deutsche Frau teilnehmen will. „Da draußen gibt es wenig Komfort: Keine Duschen, kein Klo, keine Privatsphäre. Jeder kleine Genussmoment – zum Beispiel ein Stück Schokolade – wird wahnsinnig sein. Allein darauf freue mich“, sagt Beucke.

Auch Robert Stanjek hat 2012 noch an den Olympischen Spielen teilgenommen und sich danach auf das Hochseesegeln spezialisiert. Mit dem Ocean-Race-Start in Alicante endet für ihn eine acht Jahre lange Zeit der Vorbereitung, der Träume und der Rückschläge. Vor allem die vergangenen Monate und Wochen seien noch einmal hart gewesen. „Was eine Weltumsegelung betrifft, bin ich ein ziemlicher Neuling. Darum gab es bei mir bis zuletzt viel Unsicherheit“, sagt Stanjek, der gemeinsam mit dem Franzosen Benjamin Dutreux die Verantwortung auf der Yacht der „Guyot“-Crew übernehmen wird. In den vergangenen Tagen habe er nur wenig und häufig unruhig geschlafen. Oft sei er nachts aufgestanden und habe etwas aufgeschrieben, was noch zu erledigen sei. „So seltsam es klingt: Wenn das Rennen beginnt, kann ich zur Ruhe kommen“, sagt Stanjek.

Sein „Guyot Team Europe“ segelt als einziges der fünf Imoca-Crews mit einem Boot, das nicht den allerneuesten technischen Entwicklungen entspricht und ursprünglich auch nur für einen einzelnen Segler an Bord gebaut worden ist. „Klar, unsere Yacht ist etwas älter und schwerer als die unserer Konkurrenten, aber viele Dinge haben wir modernisiert“, sagt Stanjek. Und außerdem: „Unser Boot hat sich schon unter schwersten Bedingungen bewiesen. Wir müssen nicht erst langwierig testen, wie hart wir das Boot pushen können.“

Mehr zum Thema 1/

Trotz allem Unbekannten, das ihn auf den Weltmeeren erwartet, will sich Stanjek nur das Notwendigste mit dem Schlimmsten – wie einem schweren Unfall oder einem über Bord gegangenen Crewmitglied – beschäftigen. „Natürlich sind das Worst-Case-Szenarien. Aber wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, selbst im absoluten Notfall hat jeder seine Aufgabe“, sagt Stanjek. „Leck zu schlagen und mit fünf Mann in die Rettungsinsel zu müssen, ist etwas, das ich mir trotzdem nicht vorstellen will“, sagt der Ko-Skipper und spricht lieber über die dritte Etappe, auf die er sich – wie viele andere Ocean-Race-Teilnehmer – am meisten freut. „Im Southern Ocean zwischen Neuseeland und Südamerika ist alles eine Nummer größer. Die Etappe ist länger, die Wellen sind höher, der Wind wird stärker. Das wird der Wahnsinn.“