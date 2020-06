Tennis-Star in Deutschland : Boris Becker sorgt für Aufsehen

Boris Becker ist auf dem Weg zum Ehren-Hochheimer. Das deutsche Tennis-Idol verleiht der Kleinstadt am Main eine Aufmerksamkeit, die sie bisher nur ansatzweise für ihren Weinanbau genossen hat. Wobei ein halbstündiger Auftritt Beckers eine Wirkung entfaltet wie 100.000 Fässer edlen Tropfens. Seit er dem Projekt des Wiesbadener Geschäftsmannes Khaled Ezzedine seinen Namen gegeben und sein Herzblut versprochen hat, reist der Wahl-Londoner häufiger nach Hochheim. An diesem Donnerstag kam er zum Spatenstich für den Bau der Boris Becker International Tennis Academy, die im Industriegebiet Frankfurter Straße auf 48.000 Quadratmeter errichtet wird.

Sieben Kamerateams verfolgten die Zeremonie und natürlich ging es nicht nur um die Tennisanlage, das Hotel, das Internat, das Restaurant, die Schwimmhalle, den Tennisshop und das Boris-Becker-Museum, die errichtet werden, sondern um die Institution Becker, die immer noch die Öffentlichkeit fasziniert. Und die lebende Legende teilt gerne seine Ansichten mit dem Publikum, solange es im weitesten Sinne um Tennis geht. Er versteht sich als Botschafter, Förderer und Sprachrohr seines Sports. Zu seiner finanziellen Lage und seinem Privatleben schweigt er sich aus.

„Es war eine gute Tennis-Woche“, sagte Becker am Donnerstag und meinte damit nicht nur die Erteilung der Baugenehmigung für seine Akademie. Er meinte auch die Ankündigung, dass in diesem Jahr noch die Grand-Slam-Turniere in New York und in Paris stattfinden sollen. „Ich freue mich, dass es weitergeht. Es ist wichtig, dass die Spieler ihren Beruf wieder ausüben können“, betonte der 52-Jährige. Andere Experten sehen das Ganze kritischer wegen der Einschränkungen, Becker nicht.

Während der Corona-Pause habe er „fürchterliche Anrufe“ von Profis bekommen. „99 Prozent der Spieler sind auf Preisgelder angewiesen. Sie haben keine hohen Werbeeinnahmen und keine Absicherung. Viele haben sich daher Gedanken darüber gemacht, ob sie sich einen anderen Beruf suchen müssen. Zeitweise durften sie ja nicht einmal Tennis-Unterricht geben.“

Die Austragung der US Open und der French Open wertet Becker als ermutigendes Zeichen für seine Branche, „die um ihr Überleben kämpft.“ Dabei kann sich der Leimener überraschende Ergebnisse vorstellen. „Tennis ohne Zuschauer ist ein anderer Sport. Es gibt viele, die hervorragend spielen, wenn niemand zuschaut, aber dem Druck auf dem Centre Court nicht standhalten. Sie könnten von den leeren Rängen profitieren.“ Die großen drei, Federer, Djokovic und Nadal seien deshalb so groß, weil sie – wie er früher – von der prickelnden Atmosphäre beflügelt würden. „Ich glaube, sie werden es jetzt schwerer haben.“