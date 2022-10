Größte Tennisanlage der Welt : Neue Ritter in der Boris-Becker-Burg

Aktualisiert am

Neue Ritter in der Boris-Becker-Burg

Boris Becker, hier beim Spatenstich der Tennisakademie in Hochheim 2020 Bild: picture alliance/dpa

Alexander Waske hat die Sportliche Leitung der Boris Becker Tennis Academy übernommen. Diese Nachricht hat mehrere Bedeutungsebenen, auch eine grundsätzliche. Das ehrgeizige Projekt, die größte Tennisanlage der Welt in Hochheim am Main zu errichten, wird endgültig umgesetzt.

Als vor knapp zweieinhalb Jahren in Anwesenheit des Namensgebers, vieler Honoratioren sowie mehrerer Fernsehkameras publikumswirksam der Spatenstich zu der riesigen Bauunternehmung erfolgte, mischten sich in die allgemeine Begeisterung Zweifel. Wie soll sich dieses gigantische Vorhaben tragen, das mit 22 Hallencourts, 18 Freiluftplätzen, einem Hotelbau, einem Internat, einem Funktionsgebäude mit Fitnessräumen, Physiotherapiebereich und Gastronomie sowie einem kleinen Boris-Becker-Museum ein Ausmaß haben sollte, das alles übertrifft, was jemals unter der Überschrift Tennisschule gebaut worden ist?

Von der Geschäftsidee überzeugt

Das Projekt stand tatsächlich von Anfang an unter einem ungünstigen Stern. Von Corona-Pandemie bis Ukrainekrieg, von massivem Architekten-Ärger bis zur Becker-Gefängnisstrafe kumulierten negative Ereignisse, die auf die Stimmung drückten und das ohnehin kostspielige Bauvorhaben verzögerten und zusätzlich verteuerten.

Daniel Köhler, einer der beiden gleichberechtigten Investoren, gibt zu, dass „es eine Zeit gab, in der fast monatlich darüber nachgedacht wurde, ob es überhaupt oder nur in einer abgespeckten Form weitergeht“. Diese Überlegungen sind vom Tisch, eine neue, nach einem weiteren Grundstückskauf noch erweiterte Baugenehmigung liegt vor. „Ich bin jemand, der zu Ende führt, was er begonnen hat“, sagt Köhler, der nach wie vor von der Geschäftsidee überzeugt ist. „Den langen Atem, der durch die Verzögerungen benötigt wird, den habe ich.“ Die Finanzierung ist durch Eigenkapital gesichert.

Bis vor Kurzem war nicht Köhler, sondern sein Partner Khaled Ezzedine das Gesicht des Projektes. Der tennisbegeisterte Immobilienentwickler mit iranischen Wurzeln hatte die Idee zu dieser riesigen Akademie und firmierte nicht nur als Unternehmenssprecher, sondern auch als Sportlicher Leiter. Seine Wünsche und Vorstellungen sind maßgeblich in den Planungen umgesetzt worden. Boris Becker gab seine Expertise dazu, wenn er gefragt wurde.

Mittlerweile ist eine Halle mit acht Courts sowie einer Physiotherapieabteilung fertiggestellt, des Weiteren sind sieben Außenplätze spielbereit. Im kommenden April soll eine weitere Trainingshalle mit vier Plätzen vollendet sein, mit dem Abschluss aller Bauarbeiten wird in zwei Jahren gerechnet. Dann werden, wenn alles glatt läuft, 170 Kinder und Jugendliche das Tennis-Internat mit Leben erfüllen, die Privatschule ist mit 270 Plätzen konzipiert (die Leitung kalkuliert mit 100 Tennisschülern, die zu Hause schlafen), das Hotel mit 110 Zimmern geplant.

Einen Tennisbetrieb dieser Größe zu organisieren würde die Kapazitäten des Immobilien-Geschäftsmannes Ezzedine bei Weitem übersteigen. Bei der Suche nach einem geeigneten Akademieleiter, sobald der Trainingsbetrieb langsam angelaufen ist, kam der Name Alexander Waske ins Spiel. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler aus Frankfurt betreibt seit vielen Jahren in Offenbach und Gravenbruch seine „Tennis University“ und hat sich durch zahlreiche Erfolge seiner Eleven bei Junioren-Grand-Slam-Turnieren einen guten Namen in der Branche gemacht. Im Moment betreuen der 47-Jährige und sein Trainerteam 35 Spieler und Spielerinnen ganzjährig, viel mehr sind ihm durch seine begrenzte Infrastruktur nicht möglich.