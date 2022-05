Von Becker bis Ullrich : Haben die Deutschen Freude am Sturz ihrer Sport-Ikonen?

Vor ungefähr fünf Jahren, in London war das Insolvenzverfahren gegen ihn gerade eröffnet worden, war Boris Becker zu Gast in der TV-Sendung „Bares für Rares“. In der Trödel-Show des ZDF bot er jenen Tennisschläger an, mit dem er 1999 sein letztes Match in Wimbledon bestritten hatte. Ein Händler bezahlte 10.000 Euro.

Doch im Nachgang gab es Ärger. Denn zugeschickt bekam der Käufer zwar einen sehr ähnlichen, aber doch zweifellos anderen Schläger, als Becker angekündigt hatte. Ein Versehen, wie dessen Management später mitteilte. Nur um dann noch erklären zu müssen, warum auch das Geld, anders als im Fernsehen angekündigt, nie an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ gespendet worden war. Es sei dann doch einem anderen wohltätigen Zweck zugegangen, hieß es. Welchem, das gab man allerdings nicht bekannt.