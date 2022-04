Tennis-Star vor Gericht : Der Fall Boris Beckers

Jeden Morgen das gleiche Ritual. Boris Becker stieg zeitig vor Beginn der Verhandlung aus dem Taxi. An seiner Seite die stets apart gekleidete Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro, die ihn mit Hermès-Tasche in der Armbeuge auf ihren extrem hohen Christian-Louboutin-Stöckelabsätzen täglich ins Gericht begleitete. Das Paar legte wie mit Scheuklappen, oft Hand in Hand und immer steinernen Gesichts die rund 25 Meter in den Zweckbau am südlichen Themseufer zurück, wo das London von Charles Dickens mit der tristen Nachkriegsarchitektur und der spekulativen Bauwirtschaft der Boom-Jahre nach der Deregulierung der Wertpapierbörse durch Margaret Thatcher verschmilzt. Am Nachmittag dasselbe Prozedere umgekehrt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Zu Beginn des Verfahrens, in dem sich das ehemalige Tennis-Idol gegen den Vorwurf verantworten musste, in 24 Anklagepunkten den Insolvenzvollstreckern Vermögenswerte vorsätzlich verschleiert oder vorenthalten zu haben, hatte die Richterin die Jury ermahnt, sich Beckers Ruhm aus dem Kopf zu treiben. Sie sollten den Angeklagten genauso behandeln wie jemanden, von dem sie nie gehört hätten und der nicht in der Öffentlichkeit stehe. Vom Gerichtspersonal bekam er denn auch keine Vorzugsbehandlung. Morgens und nach den Pausen, in denen er zum Rauchen rauszugehen pflegte, musste er dieselben Sicherheitskontrollen passieren.