Virtuelle Marathonläufe : Allein – aber nicht einsam

Rausgehen und rennen, sich dann aber online vernetzen: Virtuelle Läufe boomen in Corona-Zeiten und verbinden Digitalisierung mit Individualisierung. Das „Gefühl von Verbundenheit“ treibt an.

Die besten Ideen kommen oft beim Joggen. Wenn der Körper in Bewegung ist, geraten auch die Gedanken in Schwung. So war es zumindest bei Jana Gallus, als sie mal wieder allein im Hinterland von Los Angeles ihre Laufrunde drehte und sich beim Wunsch nach Gesellschaft einen weltweiten virtuellen Marathon ausdachte.

Schon an diesem Samstag fällt der Startschuss. „Jeder läuft da, wo er ist“, sagt die gebürtige Hessin, die es beruflich nach Kalifornien verschlagen hat, und zählt sogleich einige Vorteile dieses Prinzips auf: keine lange Anreise, kein frühes Aufstehen am Renntag, kein Gedrängel in den Startphasen, dafür entspanntes Laufen in gewohnter Umgebung. „Es geht nicht um Wettbewerb, sondern um Teilnahme“, sagt die 33-Jährige: „Hauptsache rausgehen und rennen.“