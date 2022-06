„Finals“ in Berlin : Bo Kanda Lita Baehre als Mann des Tages

Roter Einteiler, schwarzes Piratentuch, dunkle Sonnenbrille und ein Sprung über 5,90 Meter. Bo Kanda Lita Baehre zieht mit seinem Outfit schon alle Blicke auf sich und belohnt die Aufmerksamkeit des Publikums im Olympiastadion mit einer Meisterleistung, die ihn mitten rein in die Weltelite katapultiert.

Bei den Finals in Berlin steigert der Stabhochspringer aus Leverkusen seine persönliche Bestleistung um stolze neun Zentimeter. Er wird damit nicht nur zum vierten Deutscher Meister, sondern positioniert sich auch auf Rang drei der Weltbestenliste. Nur der Schwede Armand Duplantis (6,02) und der Amerikaner Christopher Nilsen (6,00) waren in dieser Saison im Freien höher hinaus gesprungen. „Dieser Wettkampf gibt mir gut Selbstbewusstsein vor der WM“, bilanziert Lita Baehre

Dem Chemnitzer Max Hess reichen dagegen dürftige 16,20 Meter zum sechsten Titel im Dreisprung. Im Hammerwerfen der Frauen setzt sich Samantha Borutta aus Leverkusen (67,09 Meter) durch.

Wie bei „Spiel ohne Grenzen“

Bei der Multisportveranstaltung „The Finals“ in Berlin stehen an vier Tagen insgesamt 190 Entscheidungen in 14 Sportarten an, darunter auch eher exotisch anmutende Angebote wie Bogenschießen, 3x3-Basketball und Radsport Trial – die Hauptstadt verwandelt sich in einen Sportparcours, der ältere Zuschauer entfernt an die frühere Fernsehshow „Spiel ohne Grenzen“ erinnert. Dabei ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, so viele Bewegungsformen werden auf städtischem Raum in kurzem Zeitrahmen geboten. Nachfolgend der Versuch eines Überblicks.

Im originellen Trialbiking am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz behält die Topfavoritin Nina Reichenbach aus Bretten die Balance und gewinnt den Wettbewerb vor Larena Hees (Bad Endbach). Idee der Disziplin ist es, auf einem Spezialfahrrad ohne Sattel über Hindernisse zu fahren, ohne den Fuß absetzen zu müssen. Für jede gemeisterte Hürde werden Punkte gut geschrieben. Neben Konzentration und Geschicklichkeit sind auch Kraft und Mut gefordert. Bei den Männern gewinnt Dominik Oswald (Münstertal) vor Jonas Friedrich (Bretten).

Lindemann gewinnt Triathlon

Deutsche Meisterin über die Sprintdistanz im Triathlon ist Laura Lindemann. Der Tag vor ihrem 26. Geburtstag beginnt für sie am Strandbad Wannsee mit 750 Metern Schwimmen. Nach 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometer Laufen setzt sich die Favoritin aus Potsdam schließlich beim Zieleinlauf auf dem Olympischen Platz vor Annika Koch durch. Anschließend lobt sie die Veranstaltung: „Das Publikum war mega cool und die Tribünen voll. Es hat sehr viel Spaß gemacht vor diesen vielen Menschen einen Wettkampf zu absolvieren“.

Auf der City-Spree gehen Kanuten und Ruderer ins Wasser. Der Leipziger Peter Kretschmer setzt sich an der East Side Gallery mit dem Canadier-Einer im Parallelsprint vor Titelverteidiger Nico Pickert durch. Bronze geht an den Berliner Tim Hecker. Das Finale im Kajak-Einer der Damen entscheidet Jule Hake aus Lünen im Parallelsprint gegen Paulina Paszek (Hannover) für sich.

Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin Annekatrin Thiele nutzt die „Finals“, um ihre Erfolgskarriere mit einem letzten kleinen Erfolg abzuschließen. Die 37-Jährige wird Critte im Einer über die ungewöhnliche Distanz von 350 Metern. Deutsche Meisterin wird Sarah Wibberenz vor Lisa Gutfleisch. Im Zweier der Männer siegen Torben Johannesen/Wolf‐Niclas Schröder Hamburg/Berlin) vor den Krefeldern Laurits Follert und Julian Garth.

Bei den Turn-Titelkämpfen in der Max-Schmeling-Halle verpasst Rekordmeisterin Elisabeth Seitz ihren 24. nationalen Titel nur knapp. Die Stuttgarterin muss am Stufenbarren ihrer Vereinskollegin Kim Bui den Sieg überlassen. Im Sprung setzt sich die neue Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln durch. Bei den Männern bleibt Sechskampf-Champion Lukas Dauser (Unterhaching) am ersten Tag der Gerätefinals ohne Medaille. Sieger am Boden wird Milan Hosseini (Böckingen), am Pauschenpferd gewinnt Pascal Brendel (Wetzlar), an den Ringen gewinnt Dario Sissakis – ein Berliner.

Berliner haben den Bogen raus

Auch Elisa Tartler, Elina Idensen und Clea Reisenweber starten und siegen für Berlin: Die Bogenschützinnen gewinnen am Olympischen Platz mit dem Olympischer Bogen zwar nicht Olympisches Gold, aber immerhin den deutschen Meistertitel mit der Frauen-Mannschaft. Bei den Männern setzten sich Ben Greiwe, Mathias Kramer und Erik Linke mit dem BSC BB-Berlin vor Christoph Breitbach, Jannis Kramer und Domenic Merkel – der eigenen zweiten Mannschaft.

