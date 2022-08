Sternekoch Björn Swanson : „Ich war ein Narzisst und extremer Kontrollfanatiker“

An sein erstes Footballtraining kann sich Björn Swanson noch gut erinnern: an den Geruch von verschwitzten Handtüchern in der Umkleidekabine, die Schmerzen in den Armen, den salzigen Geschmack auf den Lippen. „Ich war zwölf, und um mich herum waren 40 andere Jungs. Fast keiner wusste, was wir da tun, aber ich war sofort begeistert.“ Erinnerungen, die sich eingebrannt haben.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Ähnlich wie jene an seinen ersten Tag in einer professionellen Küche. „Der Geruch war ein anderer“, sagt Swanson. Die Zweifel aber, nicht genau zu wissen, was zu tun ist, ob er überhaupt dorthin gehört, waren dieselben: „Ich hatte keine andere Perspektive. Also musste ich da durch.“ Ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, zählt der 38-Jährige heute zu den besten Köchen Deutschlands.