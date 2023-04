„Wir haben am Mittwoch ein langes Gespräch geführt und sind alle Optionen durchgegangen. Rainer hat sich dann für diese Aufstellung entschieden“, sagte Jule Niemeier, kurz nachdem das Aufstellungsgeheimnis der deutschen Auswahl am Donnerstag gelüftet worden war. Die 23-Jährige, die sich 2022 mit den Viertel- und Achtelfinaleinzügen in Wimbledon und bei den US Open als neue Hoffnung im deutschen Damentennis positioniert hatte, muss im ersten Drittel der neuen Saison ihre erste Schwächephase überwinden.

Für die ersten beiden Einzel in der Qualifikationsrunde des Billie-Jean-King-Cups (ehemals Fed Cup, Anm. d. Red.) am Freitag ab 16.00 Uhr gegen Brasilien nominierte Teamchef Rainer Schüttler deshalb die formstärkeren Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria. Letztere hat als zweimalige Mama vor Wochenfrist abermals das WTA-Turnier in Bogotá gewonnen. Als Nummer 71 der Welt soll sie gegen die deutlich schwächer eingestufte brasilianische Nummer zwei, Laura Pigossi (Rang 124 in der Weltrangliste), für einen sicheren Zähler an Tag eins sorgen.

Friedsam, die sich nach schweren Schulterverletzungen mit Geduld zurück in die Top 100 gespielt hat, ist dagegen krasse Außenseiterin gegen die Top-20-Spielerin Beatriz Haddad Maia. Die hat sich nach einer Dopingsperre dank starker Ergebnisse in 2022 in die erweiterte Weltspitze gespielt. „Dass sie mal gesperrt war, spielt für uns überhaupt keine Rolle, aber wir haben uns natürlich intensiv über sie ausgetauscht“, sagte Laura Siegemund, die mit Niemeier das Doppel spielen wird. In dieser Woche spielt Siegemund im Hintergrund mit allerhand Insiderinfos die vielleicht wichtigste Rolle im deutschen Team. An der Seite von Haddad Maia erreichte sie unlängst das Doppelfinale in Indian Wells.

Deutliche Worte

Bei allen Erfolgen von Siegemund und Maria auf der Tour steckt das deutsche Damentennis nicht nur am Wochenende in Stuttgart in einer verzwickten Situation und ringt um Aufmerksamkeit. Die charismatischen Julia Görges und Andrea Petkovic sind zurückgetreten; Angelique Kerber wurde vor wenigen Wochen erstmals Mutter. Eva Lys (21, im Kader) und Noma Noha Akugue (19) benötigen noch Zeit in ihrer Entwicklung. Nastasja Schunk (19) fällt wegen einer beim Fitnesstraining erlittenen Schulterverletzung im Herbst noch bis mindestens Juni aus. Die Verantwortung für gute Ergebnisse der nachrückenden Generation lag deshalb in den vergangenen Monaten bei Jule Niemeier.

Die Dortmunderin hat seit der engagierten Leistung gegen Iga Swiatek in der ersten Runde der Australian Open im Januar aber erst zwei Matches gewonnen; schied zuletzt fünfmal in der ersten Runde aus. „Ich stehe voll hinter der Entscheidung von Rainer Schüttler. Es macht aus taktischen Gründen Sinn. Ich bin am Freitag hier und unterstütze die Mädels“, sagt Niemeier. In Mediengesprächen wirkt sie in der Regel abgeklärt und stoisch. Am Donnerstag jedoch wählte sie für ihre Verhältnisse deutliche Worte.

Es sei völlig normal, dass sie ihr eigenes Funktionsteam in dieser sportlich schwierigen Phase ab und an menschlich als Aufbauhilfe benötige. „Ich muss als junge Spielerin lernen, dass Niederlagen im Tennis fast jede Woche passieren. Da braucht man ein Team, das völlig hinter einem steht“, erklärt sie. Wen sie damit meint: ihren Trainer Christopher Kas und ihren Physiotherapeuten Florian Zitzelsberger und dessen Verlobte Simone Elliott, eine Profitänzerin, die bei Niemeier immer wieder neue Impulse im körperlichen, aber auch mentalen Bereich setzt.

Das Quartett, berichtet Trainer Kas, kam vergangene Woche zurück von einem langen, achtwöchigen Trip. „Wir haben bewusst sehr, sehr viel trainiert, ergebnisunabhängig, und versucht, mit maximalen Umfängen viel Substanz aufzubauen.“ Kas verteilt dabei ein Extralob an Physiotherapeut Zitzelsperger für dessen tägliche Arbeit mit Niemeier. Früher oft verletzt, spielt Niemeier seit zwölf Monaten ohne Verletzungen durch.

Kas weiß aber auch, dass es aufgrund der kurzen Vorbereitung noch Verbesserungspotentiale gab und gibt. Auf der intensiven Turnierreise habe sich laut Niemeier selbst „alles“ verbessert, „vor allem aber meine Fitness“, sagte Niemeier als Resümee der Trainingswoche in Stuttgart.

Mehr zum Thema 1/

Kas, der im Austausch mit Rainer Schüttler und den weiteren Trainern im Nationalteam steht, habe positive Signale zu seinem Schützling vernommen. Mit Blick auf den ergebnistechnisch bescheidenen, aber für Technik, Taktik und Fitness wichtigen achtwöchigen Trip sagte er: „Es ist grundsätzlich so, dass Jule jetzt eine bessere Tennisspielerin ist als vor sechs bis zwölf Monaten.“ Was noch fehle, sei das Selbstvertrauen. Das könnte sich Niemeier vielleicht schon am Samstag im Doppel oder gar im Einzel holen. Zu möglichen Aufstellungsänderungen hielt sie sich bedeckt. „Das werden wir dann sehen.“