Tennisdamen in Kasachstan : Kerbers Lust und Last

Dass Angelique Kerber an diesem Wochenende auch im Doppel antritt, ist mehr als unwahrscheinlich. Dabei hatte Deutschlands beste Tennisspielerin jüngst noch zusammen mit einem ausgesprochen prominenten Partner auf dem Platz gestanden.

Pirmin Clossé Sportredakteur.

Im Rahmen des Abschiedsspiels der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki spielte Kerber in Dänemark ein Trainingsmatch mit dem Schauspieler Mads Mikkelsen. Der begnadete Film-Bösewicht, bekannt aus James Bond, Hannibal und Harry Potter, habe sich dabei gar nicht so schlecht angestellt, berichtete sie hinterher – und schrieb unter ein gemeinsames Foto bei Instagram mit einem Augenzwinkern: „Ich habe hier einen talentierten Doppel-Partner gefunden.“

Wenn Angelique Kerber nun mit der deutschen Nationalmannschaft in Nur-Sultan auf Gastgeber Kasachstan trifft, ist sie allerdings wieder auf sich allein gestellt. Und das nicht nur im Wortsinn, weil sie in der Play-off-Partie des neuerdings als Billie-Jean-King-Cup firmierenden Nationenwettbewerbs „in den Einzeln gesetzt“ ist, wie Teamchef Rainer Schüttler am Dienstag erklärte. Nachdem Andrea Petkovic aufgrund einer Adduktorenverletzung kurzfristig absagen musste, ist die 34-Jährige auch die alleinige Frontfrau ihrer Mannschaft. Eine Rolle, die sie zwar schon kennt, die diesmal aber besonders herausfordernd erscheint.

Kasachinnen favorisiert

Denn Deutschland geht gegen Kasachstan, man höre und staune, als klarer Außenseiter ins Rennen. Das dürfte es in der Sporthistorie beider Länder noch nicht allzu oft gegeben haben. Doch während sich bei den deutschen Damen das seit Jahren abzusehende Loch zwischen der alternden Vorzeigegeneration um Kerber und Petkovic und dem talentierten, aber unerfahrenen Nachwuchs auftut, verfügen die Kasachinnen derzeit über eine sehr vielversprechende Auswahl.

Zuvörderst mit der 22 Jahre alten Elena Rybakina, Nummer 19 der Weltrangliste und im Vorjahr bei den French Open in Einzel und Doppel jeweils im Viertelfinale. Dazu mit Julia Putinzewa, Nummer 52 mit Potential für sehr viel mehr, gefürchtet für ihre Vorhand und für ihre Wutanfälle auf dem Platz.

Und zuletzt mit der Doppelspezialistin Anna Danilina, die im Januar bei den Australian Open das Finale erreicht hatte. „Wenn man nur aufs Papier, auf die Weltrangliste schaut, sind die Kasachinnen sicher leicht vorne“, sagt Schüttler. „Ich denke aber, dass alle Matches sehr umkämpft werden. Einen Sieg muss man sich auf jeden Fall hart erarbeiten.“

Schüttler schwärmt von Siegemund

Der deutsche Teamchef glaubt fest an die Chance seiner Mannschaft, zu der neben Angelique Kerber noch Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier gehören. Die 18 Jahre alte Nastasja Schunk war zunächst nur als Trainingspartnerin eingeplant. Sie soll langsam an die Aufgaben auf höchstem Niveau herangeführt werden.

Zumindest Siegemund meldete sich immerhin pünktlich vor dem Play-off-Match mit einem Sieg in der Doppelkonkurrenz beim prestigeträchtigen Turnier in Miami zurück. Nach einer monatelangen Zwangspause inklusive Knieoperation arbeitet sie sich wieder in Richtung Weltspitze. „Wenn man eine Weile weg ist als Tennisprofi, merkt man oft noch mehr, dass man hier eigentlich seinen Traum leben darf“, sagte Schüttler und schwärmte vom Trainingseifer der 34-Jährigen.

Kerber „sehr hungrig“

Die Hauptlast der Erwartungen muss trotzdem einmal mehr Kerber schultern. Wie schon so oft. Und wie wohl auch noch so lange, bis sie ihre Karriere beendet. In Abwesenheit von Petkovic ist sie die einzige Deutsche, die unter den Top 100 der Weltrangliste steht. Die einzige, die derzeit zur Weltklasse gehört.

Zwar zeigt die frühere Nummer eins der Welt und Gewinnerin dreier Grand-Slam-Turniere ihr ganzes Können inzwischen nur noch punktuell. Doch Kapitän Schüttler, der Kerber einst für einige Monate als Trainer auf der Tour begleitet hatte, hält vor allem ihren Ehrgeiz für ungebrochen. „Sie ist sehr hungrig“, sagt er. „Man sieht, dass sie körperlich weiter hart arbeitet, dass sie fit ist und Spaß am Tennis hat.“

Viel wird darauf ankommen, ob sich Kerber in Nur-Sultan mit dem dort eigens für die Partie verlegten Sandplatz anfreunden kann. Es ist schließlich keineswegs Zufall, dass ihr von den Grand Slams einzig der Titel bei den French Open noch fehlt. Ihr Verhältnis zur roten Asche ist kompliziert. „Ach ja, das mit dem Sand“, seufzte sie einst bedeutungsschwer, „das ist so eine Sache.“

Dabei ist die Sache nicht, dass Kerber nicht auch auf diesem Untergrund gut spielen könnte. Sie tut es nur zu selten. In den vergangenen sechs Jahren verlor sie in Paris fünfmal in Runde eins. Einmal nicht. Dann ging es direkt bis ins Viertelfinale.

In Kasachstan wird Kerber von Anfang an auf ein gutes Gespür für den rutschigen Untergrund angewiesen sein. Will die deutsche Mannschaft eine Chance auf die Qualifikation für die Endrunde Anfang November in Prag haben, muss Kerber nämlich in ihren Einzeln punkten. Im Doppel wird sie ihrer Mannschaft nämlich nur bedingt helfen können. Daran ändert auch eine Trainingseinheit mit einem Hollywood-Star nichts.