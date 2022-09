Diskussionen um Magnus Carlsen : Der Großmeister gegen das Großmaul

Aktualisiert am

Wurde er in dieser Partie gegen Hans Niemann betrogen? Das zumindest behauptet der Norweger Magnus Carlsen. Bild: dpa

Hat Magnus Carlsen etwa genug vom Schach? Der Eindruck kommt nicht von ungefähr. Nächstes Jahr will der gerade einmal 31 Jahre alte Norweger den Weltmeistertitel nicht mehr verteidigen. Beim Sinquefield Cup in St. Louis hatte er Anfang des Monats nach der dritten Runde seinen Rückzug erklärt.

Beim online ausgetragenen Julius Bär Generations Cup konnte man Carlsen inzwischen jedoch in Hochform erleben. Mehr als zwei Drittel der Spiele gewann er. Von Überdruss keine Spur. Zwischendurch verteilte er freigiebig Lob an die jüngsten Teilnehmer wie Vincent Keymer oder Rameshbabu Praggnanandhaa. Nur einer wurde von ihm ausgelassen: Hans Niemann – der 19 Jahre alte Amerikaner, der ihn in St. Louis geschlagen hatte, woraufhin Carlsen abgereist war.