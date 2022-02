Bernal nach Radsport-Unfall : „Glücklich, wiedergeboren zu sein“

Aktualisiert am

Bei einem schweren Sturz in Kolumbien zieht sich Radprofi Egan Bernal zwanzig Knochenbrüche und eine perforierte Lunge zugezogen. Nun wird der 25-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen.

Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal (M.) zeigt mit dem Daumen hoch umgeben von Mitarbeitern des Uni-Klinikums de la Sabana, in dem er nach seinem Sturz behandelt wurde. Bild: dpa

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat sich der schwer gestürzte und mehrmals operierte frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal aus Kolumbien wie bei einer zweiten Geburt gefühlt. „Glücklich, wiedergeboren zu sein“, schrieb Bernal in sozialen Netzwerken am Montag. Auf einem Foto war zudem das Team zu sehen – Freundin, Mutter, Betreuer –, die ihn bei der Rehabilitation unterstützen sollen. In einem kurzem Video sprach er zudem darüber, wie sich sein Leben von einer Sekunde auf die andere verändert hatte. „In einem Moment habe ich mich auf die Tour de France vorbereitet, und im nächsten habe ich um mein Leben gekämpft.“

Aber es habe sich gefügt, dass er auf gute Ärzte getroffen sei. „Ich muss ihnen dafür danken, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Es ist wie eine Wiedergeburt.“ Nur zwei Wochen nach seinem schweren Sturz hatte Bernal das Krankenhaus am Sonntag verlassen. Dies gab die Klinik nahe Bogotá bekannt und veröffentlichte Fotos von Bernal mit dem Personal der Einrichtung. „Der Patient ist bereit, mit der Rehabilitation zu beginnen. Es gibt keine Komplikationen, seine Verletzungen sind stabil und im Erholungsprozess“, hieß es in der Mitteilung. Die nächsten Schritte werde Bernal ambulant machen.

Der 25-Jährige war beim Training in seiner Heimat mit dem Zeitfahrrad in einen stehenden Bus gefahren. Dabei hatte sich Bernal fast 20 Knochenbrüche zugezogen, unter anderem elf Rippen, zwei Wirbel, einen Oberschenkel und eine Kniescheibe. Zudem wurden beide Lungenflügel perforiert. Bernal selbst hatte seine Chance, nicht querschnittsgelähmt zu sein, auf nur fünf Prozent beziffert.