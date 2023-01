Berliner Basketballprofis : Wie der spezielle Alba-Spirit entsteht

Aktualisiert am

Zwölf Spiele nacheinander hat Alba Berlin in der Basketball-Euroleague verloren, aufgegeben hat sich die Mannschaft dennoch nie. Das liegt auch an der Arbeit einer Sportpsychologin.

„Wir sind hungrig“, sagte Jaleen Smith: „Es ist vorbei. Wir wollen mehr und immer besser werden.“ Eine Niederlagenserie von zwölf Spielen in der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin mit intaktem Kampfgeist und unverwüstlicher Zuversicht hinter sich gelassen. Zum Sieg in Lyon-Villeurbanne am Tag vor Silvester trug Smith 22 Punkte bei. Am Donnerstag, als Alba, Tabellenletzter, den seit zwölf Spieltagen siegreichen Tabellenführer Baskonia Vitoria besiegte, war er Topscorer seines Teams und trug 18 Punkte zum 85:84 bei.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Viele Spiele hatten die Berliner knapp verloren, mit zwei, drei Körben Unterschied nur. „In anderen Klubs wären die Spieler vielleicht nervös geworden, aber hier haben alle die Ruhe bewahrt“, lobt Trainer Israel Gonzalez. Sein Selbstbewusstsein ist bemerkenswert. „Wir können jedes Team in der Euroleague schlagen“, sagt er. Auf die Bundesliga-Partie gegen Bayern München am Sonntag (18.00 Uhr, bei MagentaSport) freuen er und sein Team sich; in der nächsten Woche kommen Armani Mailand und Real Madrid nach Berlin.

Einzigartig im deutschen Basketball

Im Spiel gegen Baskonia führten die Berliner zweimal mit elf Punkten (25:14 und 72:61). Und doch bedurfte es eines meisterhaften Blocks von Ben Lammers, um den Amerikaner Markus Howard in buchstäblich letzter Sekunde am Siegtreffer für die Spanier zu hindern.Balsam für die Seele, wie Alba-Manager Marco Baldi sagt, möge der Erfolg wohl sein, sagt Team-Psychologin Renate Eichenberger: „Aber die Seele war nicht angeknackst durch die Niederlagen.“ Vielmehr sei es ein Geschenk, dass die Mannschaft in der Euroleague mit den besten Teams Europas spiele und mithalte.

In der deutschen Meisterschaft habe Alba von zwölf Spielen lediglich ein einziges verloren. „Wir können uns auch über BBL-Siege freuen“, sagt sie. Eines ihrer Hauptanliegen sei es, den Profis deutlich zu machen, dass sie ihre Arbeit aus Freude am Spiel tun, dass sie nichts müssen, sondern der Profession nachgehen dürfen, für die sie sich entschieden haben, weil sie gut darin sind. Sie wiederum freut sich darüber, wie die Berliner Spieler sich vor dem Spiel springend und schreiend anfeuern. „Da spürt man die Freude“, sagt sie. Der eine stecke den anderen damit an.

Das Toben vor dem Spiel und insbesondere der spezielle Alba-Spirit, der weit über Kameradschaft und Kollegialität hinausgeht – „Die Spieler lieben sich“, sagte Baldi einmal –, sei nicht Resultat ihrer Arbeit, sagt Eichenberger. Sie ist über die Beschäftigung mit Spielern aus dem Nachwuchs mit aufgestiegen ins Profiteam. Seit zweieinhalb Jahren gehört sie fest dazu. „Renate hat das Vertrauen der Spieler erworben“, sagt Sportdirektor Himar Ojeda. Er spricht sogar von der Abteilung Sportpsychologie. Sie ergänze die Arbeit der Trainer an Kraft und Kondition, an Wurf und Taktik: „Genauso wichtig wie physische und taktische Vorbereitung, individuell und im Team, sind Geist, Mentalität, Haltung und Entscheidungsfindung.“ Die Psychologin und ihre Assistentin Elisa Lierhaus arbeiteten deshalb mit Spielern wie mit Trainern. Das ist einzigartig im deutschen Basketball.

Mehr zum Thema 1/

Renate Eichenberger will ihren Beitrag zu Arbeit und Erfolg Albas nicht hoch hängen. Als Rädchen wie in einem Schweizer Uhrwerk beschreibt sie ihre Tätigkeit und sich als eine Art wandelnder Kummerkasten. Der besondere Geist von Alba entstehe zuallererst durch die Personalentscheidungen des Sportdirektors und werde gefestigt durch die Arbeit des Trainers. Bei jedem Heimspiel ist sie anwesend und vor allem bei jedem Training. Sie bleibt sitzen, und einer nach dem anderen hocken sich Basketballprofis zu ihr auf die Bank. Oft bleibe es bei Small Talk.

Bei Bedarf vertiefen die Wissenschaftlerin und der Athlet ihren Austausch in einem Café oder verabreden sich zu einem digitalen Gespräch. „Wenn man den Menschen nimmt, wie er ist, und dieser Mensch den Raum, den er braucht, einnehmen darf“, sagt sie, „kann man großen Erfolg haben.“