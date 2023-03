Billi Bierling war Sport so zuwider, dass ihr Vater ihr einmal Geld für eine Joggingrunde anbot. Heute hat sie sechs Achttausender bestiegen – und weiß so viel über die höchsten Berge wie niemand sonst.

Manchmal, wenn Billi Bierling darüber nachdenkt, wie alles so gekommen ist in ihrem Leben, staunt sie selbst noch. „Für meine Eltern war ich ja ein bisschen ein hoffnungsloser Fall“, sagt sie. Die Zeugnisse dürftig, die Ausbildung schwierig, die Sportbegeisterung mäßig. Heute, mit 55 Jahren, hat Billi Bierling sechs Achttausender erstiegen, darunter den höchsten Berg der Welt, sie hat so viel Wissen über die höchsten Berge gesammelt wie wohl niemand sonst, sie hat in Krisen- und Kriegsgebieten in aller Welt gearbeitet, zuletzt in der Ukraine.

Also: Wie ist das alles gekommen? „Ich glaube, ich bin jemand, der einfach macht“, sagt Billi Bierling. „Ich gebe mein Bestes, ob beim Bergsteigen oder im Job, darum habe ich keine Angst, zu versagen oder mein Gesicht zu verlieren. Wenn mein Bestes nicht reicht, ist es eben so.“