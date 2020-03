Herausforderung Extremsport : „Frauen sind stressresistenter“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Herr Dujmovits, wo erreichen wir Sie gerade?

Zu Hause in Bühl. Wir sind in Selbstquarantäne. Meine Frau Nancy und ich waren Anfang März auf Sardinien beim Klettern. Wir waren auf einer Welle der Glückseligkeit unterwegs, weil wir fast allein waren an den Kletterfelsen, zum Teil direkt über dem türkisfarbenen Mittelmeer. Wir fühlten uns zunächst auch gut, weil es auf Sardinien nur wenige Corona-Fälle gegeben hat. Doch von Tag zu Tag wurde es uns unwohler, zumal sich auch meine Mutter, die jetzt 87 Jahre alt ist, zu Hause immer mehr Sorgen gemacht hat. Als ein sardischer Freund uns erzählt hat, dass am Abend die letzte Fähre nach Livorno ablegen würde, bevor dann der Fährverkehr ganz eingestellt würde, sind wir Hals über Kopf aufgebrochen. Weil man nie weiß, mit was man auf einer Fähre in Berührung kommt, haben wir entschieden, dass wir 14 Tage zu Hause bleiben und uns mit niemandem treffen.