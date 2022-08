Bergsteiger Hojac im Interview : „Ich weiß, wie sich Todesangst anfühlt“

Herr Hojac, Sie sind Profi-Bergsteiger, haben Mitte Juli eine Rekord aufgestellt, worin?

Ich bin superstolz auf das, was ich zusammen mit Adrian Zurbrügg am 12. Juli geleistet habe. Wir haben die „Swiss Skyline“ – also Eiger, Mönch und Jungfrau – in einer Rekordzeit von 13:08 Stunden erklommen und damit die alte Marke von Ueli Steck egalisiert. Mir ist ganz wichtig zu sagen: Obwohl Ueli ein Speed-Bergsteiger war, war ihm die Zeit fast immer egal. Für mich ist viel wichtiger, dass ich Ueli in den ganzen Stunden bei der Rekordbegehung ganz nahe war. Ich habe in den 13 Stunden oft an ihn gedacht. Ich weiß, er schaut da oben im Himmel stolz auf Adrian und mich herab, freut sich, dass wir unserer Ideallinie gefolgt sind, über die Mathilde-Spitze und den ersten Teil des Jungfrau-Ostgrats geklettert sind.