Beerbaums lukrative Pläne : Das ist wie Golf mit großen Tieren

Nein, beim Gang über das imposante Pferdesport-Zentrum in Riesenbeck kann man keinen Blick in die Zukunft werfen. Diese kommerzielle Pracht ist bereits die Gegenwart, denn der Pferdesport hat sich in wenigen Jahren in eine Richtung verändert, die mit den alten deutschen Turnier- und auch Handelstraditionen immer weniger zu tun hat. Die Europameisterschaften der Springreiter, die in dieser Woche auf der vom viermaligen Olympiasieger Ludger Beerbaum gegründeten Anlage abgehalten werden, sind also nicht nur ein sportliches Highlight.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Zugleich geht der Vorhang hoch für eine Anlage, die eines Tages Teil des „führenden Pferde-Unternehmens der Welt“ sein soll. Dieses Ziel formulierte bei einem Gespräch auf der Terrasse des an der Anlage gelegenen Hotels Anders Björnstrup, der „Commercial Director“ der Global Equestrian Group, zu der Beerbaums Unternehmen seit Januar gehört.