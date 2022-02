Unter Aufsicht : Die bedrückende Realität im Fall Peng Shuai

Es gibt eine Passage in dem Interview, das zwei Journalisten der „L’Equipe“ mit der Tennisspielerin Peng Shuai geführt haben, die einen Einblick gibt in die Welt, in der nahezu alle chinesischen Sportler leben. Am 2. November hatte Peng Shuai Vorwürfe gepostet, der kommunistische Parteifunktionär, mit dem sie Jahre zuvor eine Affäre hatte, habe sie zu Sex genötigt. Verängstigt und in Panik habe sie Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt. Der Post auf der Plattform Weibo wurde nach dreißig Minuten gelöscht.

Wie das Leben seither gewesen sei, fragen die Journalisten. So, wie es sein soll: nichts Besonderes, antwortet Peng Shuai. Ob sie frei reisen könne, wird sie gefragt. Vor der Pandemie sei sie nur zu Tennisturnieren und zu ärztlichen Behandlungen ins Ausland gereist, antwortet Peng Shuai. Das ist die Welt, in der chinesische Sportler leben. Ihr Leben, wie es sein soll.