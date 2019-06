© Mirja Geh

Laura Ludwig (rechts) ist sicherlich die bekannteste deutsche Spielerin: Weltmeisterin, Olympiasiegerin und der Star der Veranstaltung. Doch ob die blonde Berlinerin nach Babypause und ohne ihre kongeniale Mitspielerin Kira Walkenhorst, die ihre Karriere beendet hat, auch sportlich noch einmal an ihre Bestform der Jahre 2016 und 2017 herankommt, erscheint fraglich. Die 33-Jährige und ihre knapp ein Jahr jünger Partnerin Margareta Kozuch haben auf der laufenden World Tour noch keine überragenden Resultate erzielt. Die Teilnahmeberechtigung an der WM erhielten sie dank einer Wildcard. In der Setzliste sind Kozuch/Ludwig nur auf Rang 30 notiert.