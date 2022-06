Beachvolleyball-WM in Rom : Starkes Signal Richtung Paris

Die beiden Spielerinnen trennen knapp zehn Jahre Lebenserfahrung und zwanzig Zentimeter Körpergröße – und dennoch harmonieren Cinja Tillmann und Svenja Müller außerordentlich gut miteinander. Bei den Weltmeisterschaften in Rom hat das ungleiche Beachvolleyball-Duo aus Hamburg ohne Niederlage die K.o.-Runde erreicht, die an diesem Mittwoch beginnt. „Wir freuen uns, dass wir Gruppenerster sind“, sagte die 30 Jahre alte Teamleaderin Tillmann nach Abschluss der Vorrunde, womit sie nun in der ersten Finalrunde (12 Uhr im Livestream bei sportdeutschland.tv) auf die Finninen Taru Lahti und Niina Ahtiainen treffen: „Wir freuen uns über jedes Spiel, das wir spielen können; freuen uns, dass es noch nicht vorbei ist für uns“.

Der Nachsatz kann getrost als Understatement gewertet werden – auch wenn sie beim Sieg gegen Reka und Viktoria Orsi Toth vom Verletzungspech die Italienerinnen profitierten. Denn Müller/Tillmann hatten schon vor der WM auf sich aufmerksam gemacht – spätestens als sie das Elite-Turnier auf der neuen Pro Tour in Ostrava gewonnen hatten. „Völlig überraschend“ und „plötzlich Weltklasse“ lauteten danach die Schlagzeilen – und beim Blick in die Weltrangliste ergab sich ein völlig neues Bild für die beiden: Dort sind die nur 1,71 Meter große Abwehrspezialistin Tillmann und ihre einen Kopf größere Gefährtin mit Stand von Montag auf Position drei geführt.

Alle deutschen Teams in der K.o.-Runde

Die unerwartet hohe Weltranglisten-Platzierung ist zwar auch damit begründet, dass sich zu Beginn des olympischen Zyklus vor den Sommerspielen 2024 viele Teams neu gebildet haben, manche noch nicht eingespielt sind, andere erst eine geringe Zahl an Turnieren absolviert haben. Dennoch ist der gute Platz im Ranking ein deutliches Signal Richtung Paris – auch an die interne deutsche Konkurrenz.

Doch auch die zeigt sich nach den drei Pool-Spielen zum Warmwerden in Rom bislang gut aufgestellt: Neben Müller/Tillmann qualifizierten sich alle weiteren deutschen Teams ebenfalls für die K.o.-Phase. Die erfahrenen Karla Borger und Julia Sude, Siegerinnen des World-Tour-Finales 2021, zogen mit drei Siegen ohne Satzverlust sehr souverän in die Runde der besten 32 ein und treffen dort um 11 Uhr (bei sportdeutschland.tv im Livestream) auf die Amerikanerinnen Flint/Cheng.

Sandra Ittlinger und Isabel Schneider gewannen zwei Partien und kamen als Gruppenzweite weiter, spielen nun auf dem Center Court (15 Uhr im Livestream) gegen die starken Australierinnen Clancy/Mariafe. Und das Duo Chantal Laboureur/Sarah Schulz schaffte den Sprung nach nur einem Sieg in der Vorrunde noch als eines der besten drittplatzierten Teams, haben nun allerdings in den Brasilianerinnen Talita/Rebecca die denkbar schwersten Gegnerinnen (17 Uhr im Livestream) vor sich. Bei den Männern zogen Nils Ehlers und Clemens Wickler als einzige deutsche Vertreter als Gruppensieger weiter und spielen in der ersten Finalrunde gegen die Polen Kantor/Rudol (12 Uhr im Livestream).

Die frühere EM-Zweite Cinja Tillmann trainiert seit dem Vorjahr gemeinsam mit Svenja Müller am Bundesstützpunkt in Hamburg. Die Wahl des Standorts kam durchaus überraschend, da sich die aus dem Münsterland stammende Tillmann gemeinsam mit ihrer vorherigen Partnerin Kim Behrens zuvor einen zähen Gerichtsstreit gegen den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) geliefert hatte. Behrens/Tillmann fühlten sich vom Verband bei Nominierungen für die World Tour ungerecht behandelt. Es spricht für Tillmanns Nehmerqualitäten, dass sie nach dem für sie negativen Urteil in letzter Instanz nun ausgerechnet am DVV-Hauptquartier trainiert.

Doch der Neuanfang mit der nach dem Abitur von Dortmund nach Hamburg gezogenen Svenja Müller zeigt unter dem aus Neuseeland stammenden neuen Bundestrainer Kirk Pitman erste Erfolge. Die erst 21 Jahre alte Müller erweiterte ihr Angriffs-Repertoire auf fünf Varianten, wodurch das Team schwerer auszurechnen ist. Tillmann agiert trotz ihrer Größendefizite nun auch am Netz energischer. Und beide Spielerinnen bestechen mit guter Athletik und mentaler Stärke.

So steigerten sie sich im WM-Verlauf nach dem verlorenen ersten Satz im ersten Spiel gegen die Außenseiterinnen Worapeerachayakorn/Naraphornrapat aus Thailand bis zum 2:0-Sieg im Gruppenfinale gegen die Brasilianerinnen Taiana Lima/Hegeile kontinuierlich. Es soll noch nicht der letzte Streich gewesen sein.