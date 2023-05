Binnen weniger Jahre entwickelte sich „King of the Court“ von einer Schnapsidee zu einer WM-Disziplin mit hohem Anforderungsprofil – und womöglich olympischer Zukunft.

Beim ersten Probeturnier in Utrecht „war es Pflicht, ein Bier zu trinken“, wenn man seinen Platz auf der Siegerseite verlor. So erinnert sich Wilco Nijland, Formaterfinder von „King of the Court“, an den Gründungsmythos seiner Beachvolleyballvariante. Damals spielten 25 Teams auf einem Platz gegen- und miteinander. Entsprechend lustig ging es zu. Doch Spaß machte auch die Idee an sich.

In nur sechs Jahren hat sich das Format mittlerweile als anerkannte Spielform etabliert, das Reglement wurde modifiziert, das Bier gestrichen. Es sind nur noch fünf Teams gleichzeitig gefordert. Sie treten in einer Runde gegeneinander an – wobei sich immer zwei Duos am Netz gegenüberstehen, während alle anderen am Rand auf ihren Einsatz warten. Das Team, das einen Fehler macht, muss seinen Platz räumen und sich hinten anstellen. Wer den Ballwechsel gewinnt, punktet, darf bleiben – und versuchen, dem nächsten Herausforderer zu trotzen. Der Nächste, bitte!

Maximal 15 Minuten dauert ein Match. Höchstens acht Sekunden dürfen zwischen zwei Ballwechseln vergehen. Bei 15 Punkten ist Schluss. Es ist ein atemloses Cardio-Training auf Sand, mit ständig neuen Spielsituationen, die selbst Hochleistungssportler fordern. Von diesem Donnerstag an wird das Beachformat auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg aufgeführt – unter jeweils 15 Teams bei Frauen und Männern werden 110.000 Dollar Preisgeld ausgespielt. „Es macht sehr viel Spaß“, schwärmt Clemens Wickler, 2019 WM-Zweiter im klassischen Beachvolleyball, über die „King“-Variante. Weil sich bei jedem Ballwechsel der Gegner ändert, sind die Spieler auch technisch-taktisch extrem gefordert. Dass das Niveau bisweilen etwas sinkt, mag der atemlosen Hektik geschuldet sein – wird aber durch die ausdauernde Action und die Spannung wettgemacht.

Wilco Nijland, früher selbst Beachvolleyballspieler und heute Chef der Agentur Sportworx, entwickelte 2017 in Utrecht das ersten Testevent. 2020 gelang der Durchbruch. Corona bremste die Erfolgsstory zwar, stoppte sie aber nicht. Bei Turnieren in Doha und Hamburg, Rio und Miami etablierte sich das Format. Schon in diesem Jahr werden Anfang September in Rotterdam bei den „Royal Championships“ die ersten Weltmeister gekürt.

Möglich machte den schnellen Aufstieg von der Bieridee zum WM-Wettbewerb die Zusammenarbeit mit dem Volleyball-Weltverband, der die Chancen der Variante erkannte. Schon wird diskutiert, ob nicht auch eine olympische Disziplin daraus entstehen könnte. „Es gibt viele Sportarten, in denen man mehrere Chancen auf Medaillen hat“, sagt Wickler über den Reiz der verdoppelten Möglichkeiten: „Das wäre auch für uns eine coole Sache.“

Einer, der schon Olympiasieger ist und dennoch neuen Ideen nicht abgeneigt, agiert bei dem Turnier auf St. Pauli als Botschafter des Beachvolleyballs: Julius Brink. Der mittlerweile 40-Jährige tritt als Field-Reporter auf und sieht sich als „Bindeglied“ zwischen Spielern und Publikum. „Dass ich Fan des Formats bin, ist kein Geheimnis“, sagt er. Brink mag flache Hierarchien und freut sich, dass die Spieler in die Entwicklung der Variante eingebunden sind.

Für sein erstes Turnier 2017 verschickte Nijland noch Einladungen per E-Mail an Athleten, um sie von der Idee zu überzeugen. Der frühere Europameister Aleksandrs Samoilovs aus Lettland antwortete binnen fünf Minuten: „Was Neues? Wir sind dabei.“ Mittlerweile entscheidet neben Wildcards auch die Weltrangliste, wer mitspielen darf. In Hamburg sind die Olympiasieger Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen die Headliner. Wickler führt gemeinsam mit Nils Ehlers die deutsche Delegation an. Und auch der nun schon 38-Jährige Samoilovs spielt an der Seite von Jānis Šmēdiņš immer noch mit.

Bei den Frauen stehen die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst an der Spitze der Bewegung, allerdings auf unterschiedlichen Seiten. Während Kira Walkenhorst neben Anna Behlen eher „for Fun“ spielt, bereitet sich Laura Ludwig mit Louisa Lippmann auf ihre fünften Olympischen Spiele vor. Die ungebrochen ehrgeizige Ludwig tritt für den Hamburger SV an, Heimspiel genießen freilich zwei andere Deutsche: Julia Sude und Isabel Schneider spielen für den FC St. Pauli und freuen sich schon auf die anschließende Feier – und ob als King oder Queen, ist auf der Reeperbahn letztlich egal.