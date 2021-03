Beachvolleyball : Knappe Siege in langen Hosen

Sie müssen hart arbeiten, setzen sich aber in beiden Spielen beim Beachvolleyball-Turnier in Doha durch. In der umstrittenen Outfit-Frage wählen Ludwig/Kozuch einen Kompromiss.

Es war nicht gerade ein lockerer Durchmarsch für Laura Ludwig und Margareta Kozuch am ersten Turniertag beim Katara Beachvolleyball-Cup in Doha, doch die Olympiasiegerin und ihre Partnerin haben beide Spiele in Gruppe G gewonnen und sich somit schon als Poolsieger für das Achtelfinale am Mittwoch Nachmittag qualifiziert.

Zunächst besiegte das deutsche Spitzenduo am frühen Morgen zum Auftakt des Welttour-Turniers das Hamburger Perspektivteam Leonie Körtzinger und Sarah Schneider mit einiger Mühe in 2:1 Sätzen (22:20, 19:21, 15:10). Es dauerte eine Stunde und eine Minute Spielzeit, ehe die beiden Mittdreißigerinnen Kozuch und Ludwig den Widerstand ihrer gut zehn Jahre jüngeren Kolleginnen gebrochen hatten, die sich am Vortag erst über die Qualifikation ins Hauptfeld vorspielen mussten. Auch das zweite Match des Tages ging für Ludwig/Kozuch in der trockenen Hitze von Qatar über drei Sätze und es dauerte 55 Minuten, ehe sie das tschechische Spitzenteam Barbora Hermannova und Marketa Slukova mit 2:1 (24:22, 16:21, 15:12) bezwungen hatten.

Auch Victoria Bieneck und Isabel Schneider starteten erfolgreich in das Turnier und schafften schon den Sprung ins Achtefinale. Die beiden Hamburgerinnen schlugen zunächst das spanische Duo Liliana Fernandez Steiner/Elsa Baquerizo McMillan mit 2:0 (21:18, 21:14) und setzten sich dann im Pool-Finale überraschend mit 2:1 (17:21, 21:17, 15:11) gegen die Brasilianerinnen Ana Patrécia/Rebecca durch

Dagegen unterlagen die nach zweijähriger Pause wieder zusammen spielenden Kim Behrens und Sandra Ittlinger bei ihrem Wiedervereinigungs-Match der dreimaligen Olympiasiegerin Kerri Walsh Jennings und deren Partnerin Brooke Sweat (USA) mit 0:2 (18:21, 13:21). Behrens/Ittlinger müssen ebenso wie Schneider/Körtzinger am Mittwoch zunächst ihr zweites Gruppenspiel gewinnen und dann die Trostrunde überstehen, wollen sie noch ins Achtelfinale vorstoßen.

Um das erstmals auch für Frauen ausgerichtete Vier-Sterne-Turnier in Doha hatte es im Vorfeld einigen Wirbel gegeben, da die Veranstalter eine umstrittene Kleidervorschrift erlassen hatten, die es den Spielerinnen nicht erlaubte, ohne bedeckte Schultern und Beine auftreten zu dürfen. Gegen diese Maßregelung hatten sich vor allem die deutschen Spitzenspielerinnen Karla Borger und Julia Sude zur Wehr gesetzt, die auf eine Teilnahme am Wettbewerb verzichteten. Letztlich zogen die Organisatoren angesichts des Protests aber den Erlass zurück und gewährten den Sportlerinnen freie Kleiderwahl.

Am Spieltag zeigte sich nun ein uneinheitliches Bild. Einige Teams wie Hermannova/Slukova traten bei knapp 30 Grad und strahlendem Sonnenschein wie gewohnt im knappen Bikini-Outfit an, andere in Sporthosen und T-Shirts. Ludwig/Kozuch wählten den Mittelweg und spielten in langen, hautengen Hosen und Sport-BH.

Das mit insgesamt 300.000 Dollar dotierte Turnier ist wegen der Corona-Pandemie das erste Aufeinandertreffen der Weltspitze nach einem Jahr Zwangspause und zudem das bislang einzige bestätigte Turnier vor den Olympischen Spielen. Zu gewinnen sind bis zu 400 Punkte für Weltrangliste und das Olympia-Qualifikationsranking. Ludwig/Kozuch rangieren in der bereinigten Rangliste derzeit auf Platz 15 und können sich ihrer Sache für Tokio noch nicht ganz sicher sein, haben aber gute Chancen, sich zu qualifizieren. Borger/Sude sind in dem seit einem Jahr eingefrorenen Ranking auf Platz zehn notiert. 16 der 24 Teams, die an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, werden über diese Liste ermittelt, pro Nation sind aber höchstens zwei zugelassen.