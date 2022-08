Aktualisiert am

„Ich will noch nicht in Rente“

Laura Ludwig im Interview : „Ich will noch nicht in Rente“

Beachvolleyballspielerin Laura Ludwig denkt nicht ans Aufhören. Sie spricht im Interview über Freundschaft auf Sand, Kritik unter Frauen, Leistungssport als Mutter – und Träume von Olympia in Paris.

Laura Ludwig, würden Sie sich freuen, wenn Ihre Söhne Teo (4) und Lenny (1) irgendwann Beachvolleyball-Profis werden wollten?

Es wäre natürlich cool, wenn sie ihre Liebe zum Beachvolleyball entdecken würden, aber im Endeffekt ist es uns egal, was sie machen. Hauptsache, sie sind dabei glücklich. Teo geht aber schon zur Ballschulung und zur Tanzschule. Und vor Kurzem war ich überrascht, da hat er mich gefragt: „Wann trainierst du endlich mal wieder, ich will wieder in den Sand.“ Das war witzig.