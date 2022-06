Dritter Titel in Serie : Alba Berlin krönt sich wieder zum Basketballmeister

Alba Berlin lässt dem heftigen Rückschlag am vergangenen Freitag am Sonntag eine Machtdemonstration in München folgen. Für die Münchener ist zumindest das Ende bewegend.

Wie reagiert ein Champion auf eine Heimniederlage mit dreißig Punkten Unterschied? Alba Berlin zeigte es am Sonntag: Mit einem 96:81 in München (26:17, 26:19, 24:18, 20:27). Der Triumph beschert dem national überragenden Basketball-Team Deutschlands die dritte Meisterschaft hintereinander, die elfte überhaupt. Die besondere Würze: Die vergangenen drei Meisterschaften gewann Berlin in der Halle des Rivalen in München. Den Titel 2020 erspielte sich das Team allerdings nicht in der Auseinandersetzung mit den Bayern, sondern als Sieger des Meisterschaftsturniers in der Corona-Schutz-Bubble. Die jüngste Meisterschaft, die Alba schon in Spiel drei am Freitag holen wollte, ist die erste des spanischen Alba-Trainers Israel Gonzalez, jahrelang Assistent von Aito Reneses, sein zweiter Erfolg nach dem Pokalsieg.

Es hätte das Spiel des Johannes Thiemann werden können, der sich in vier Jahren in Berlin eindrucksvoll entwickelt hat. Vom Start weg war der Nationalspieler Fixpunkt des Berliner Spiels und kam auf 15 Punkte, 4 Rebounds und, bemerkenswert für einen 2,05 Meter langen Athleten, der es mit jedem Schwergewicht unter dem Korb aufnimmt, auf vier Assists. Besser traf allein sein Mannschaftskamerad Jaleen Smith, der 23 Punkte erzielte. Erfolgreicher passten lediglich Luke Sikma (vier Punkte, acht Assists) und Aufbauspieler Maodo Lo (2/5). Dessen Pendant Tamir Blatt kam auf 14 Punkte. Auf Münchner Seite erzielten Augustin Rubit (15) und Dashon Thomas (zwölf) die meisten Punkte.

Center Thiemann mit überragendem Start

„Thiemann hat zehn Punkte!“ schrie Bayern-Trainer Andrea Trinchieri in der ersten Auszeit. Gefühlt vielleicht. In Wirklichkeit waren es, nach erst drei Minuten, sieben plus zwei Assists. Alles drehte sich um den robusten Center, der für einen fulminanten Start der Berliner sorgte: den ersten Treffer, zwei Pässe auf Jaleen Smith, der von außen traf.

Der Alarmruf wirkte. Die Bayern waren plötzlich präsent, machten 7:0 Punkte und waren auf vier dran – bis Thiemann Blatt anspielte, der mit einem Dreier den Vorsprung auf 16:9 ausbaute. Für neun Punkte Vorsprung nach dem ersten Viertel kam Maodo Lo ins Spiel, indem er vier Münchner umkurvte und den Ball zum 27:17 in den Korb legte. Von sechs Distanzwürfen hatten die Bayern bis dahin einen einzigen getroffen.

Bayern wachen zu spät auf

Auch im zweiten Viertel dominiert Alba. Von der Niederlage am Freitag mit dreißig Punkten Rückstand offenbar ernüchtert, verteidigten die Berliner konsequent, gingen jedem Ball nach, gewannen ihn viel häufiger als die Bayern und spielten diese mit Tempo, Einfallsreichtum und Zielstrebigkeit aus. Kamen sie mit Raffinesse nicht zum Ziel, griff der 2,21 Meter lange Christ Koumadje zu, gern bei einem hoch über den Korb gespielten Pass. Elf Punkte erzielte er. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause hatten die Berliner die Scharte vom Freitag fast schon ausgewetzt. Sie führten mit zwanzig Punkten (48:28). Die Bayern dagegen wirkten, als würden sie sich mit dem Triumph eines Abends zufrieden geben. In die Pause ging es mit 36:52.

Weniger als zwei Minuten nach Wiederanpfiff nahm Trinchieri die erste Auszeit der zweiten Hälfte. Thiemann war weiterhin nicht zu stoppen. Kurz darauf steigerte Smith mit einem Dreier den Vorsprung Albas auf 24 Punkte (40:64). Seine Treffsicherheit, 85,7 Prozent mit sechs Treffern bei sieben Dreierversuchen, bescherte Alba immer die Ruhe auf dem Weg zum Titel.

Erst im letzten Viertel sammelten die Bayern ihre Kräfte für einen Lauf von 10:0 Punkten (62:76). Für wenige Minuten schien die Dominanz der Berliner wie weggeblasen. Doch sie bissen sich durch. Smith machte mit einem weiteren Distanzwurf zum 81:62 die Hoffnung der Bayern auf die Wende zunichte. Den letzten Treffer der Partie, einen Dreier, erzielte der ehemalige NBA-Profi Paul Zipser, der darum kämpft, nach einer Hirnblutung und Notoperation im vergangenen Jahr auf sein früheres Niveau zurückzukehren. In der Freude der Berliner war das ein bewegendes Finale auf Münchener Seite.