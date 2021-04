Bayerns Basketball-Sensation : In drei Sekunden zum Glück

Am späten Donnerstagabend, als große Männer in der Halle im Münchner Westpark wie kleine Jungs tobten, kniete ein Mann mit Hemd und Jackett auf dem Boden und zitterte. Mit seinen Fäusten vor dem Gesicht wirkte Marko Pesic nach einem dramatischen Spiel ergriffen, überwältigt von dem Moment, den er so sehr herbeigesehnt hat. Im Jahr 2011 ist er als Sportdirektor in die Basketballabteilung des FC Bayern eingestiegen. Im Jahr 2021 ist er als Geschäftsführer an einem vorläufigen Höhepunkt angekommen: Als erste deutsche Mannschaft haben seine Bayern einen von nur acht Plätzen für die größte Bühne im europäischen Vereinsbasketball ergattert: die Play-offs der Euroleague.

Es hatte aber nicht nur mit den vergangenen zehn Jahren zu tun, dass Pesic zitternd am Boden kniete, sondern mit den letzten Augenblicken der Partie gegen Zalgiris Kaunas, als alle Arbeit der vergangenen Dekade auf dem Spiel zu stehen schien. Einen Sieg brauchten die Bayern im 33. Euroleague-Hauptrundenspiel der Saison, dem vorletzten, um die Play-off-Runde sicher zu erreichen. Seit Monaten standen sie auf einem Qualifikationsplatz. Und nun drohte ihnen der Verlust im letzten Moment. Ein Punkt Rückstand, Einwurf für die Bayern, noch drei Sekunden zu spielen.