Nihad Djedović im Interview : „Ich fühle schon den Vibe“

An diesem Mittwoch (20.30 Uhr bei Magenta Sport) und Freitag spielen Sie mit dem FC Bayern in München gegen den FC Barcelona. In der Viertelfinalserie der Euroleague, dem anspruchsvollsten Wettbewerb des europäischen Basketballs, steht es 1:1. Sie könnten mit zwei weiteren Siegen als erste deutsche Mannschaft ins Final Four einziehen. Und anders als vor einem Jahr im Viertelfinale gegen Mailand dürfen die Fans dabei sein. Sind das die zwei größten Spiele in der Geschichte des Vereins?

Ich glaube schon. Die Fans ändern alles. Es war ein gutes Gefühl, als wir gegen Mailand das erste Mal in der Euroleague in einem Viertelfinale gespielt haben, aber: Das Play-off-Gefühl war ein anderes. Weil die Fans wegen der Corona-Pandemie gefehlt haben. Jetzt stimmt alles. Wir spielen in der eigenen Halle gegen den FC Barcelona, den Ersten der Hauptrunde, den Favoriten. Mit Fans. Das ist ein besonderer Moment für uns.

Sie spielten schon mit, als der FC Bayern in der Halle, in der wir heute sitzen, das erste Mal ein Euroleague-Spiel ausgetragen hat. Erinnern Sie sich noch?

Ich weiß, dass wir hier in der Vorbereitung gegen Barcelona gespielt haben, aber das erste Euroleague-Spiel? Das weiß ich nicht mehr.

Es war am 24. Oktober 2013. Ein 89:79-Sieg gegen Siena. Sie spielten 36 Minuten, sammelten 14 Punkte, fünf Assists, vier Rebounds.

Schön! Wir haben fast 90 Spiele pro Saison. Da kann man manche Spiele auch vergessen. Schön, dass Sie dieses rausgesucht haben. Das weckt Erinnerungen.

An was erinnern Sie sich, als Sie im Sommer 2013 von Berlin nach München gewechselt sind? Was war der FC Bayern für ein Basketballverein?

Einer, der am Anfang war. Wir haben die dritte Saison in der Bundesliga gespielt – und wegen einer Wildcard die erste in der Euroleague. Ich wusste, dass aus diesem Verein etwas Spezielles werden kann.

Und doch wird es anders gewesen sein als beim FC Barcelona, der Sie mit 17 Jahren verpflichtet hat, oder?

In Barcelona musstest du nichts mit ins Training nehmen. Keine Shirts, keine Schuhe, keine Schlappen. Das war alles für dich da. Wir sind immer mit Chartermaschinen geflogen, haben nie gewartet. In München war das anders. Hier hatten wir dafür eine familiäre Atmosphäre. Ich kannte und kenne hier alle. Die Leute in der Geschäftsführung. Die Leute im Office. Die Leute, die die Halle putzen.

Wie oft haben Sie vergessen, die Schlappen in die Sporttasche zu packen?

Nie, glaube ich. In Sarajevo, wo ich mit dem Basketball angefangen habe, musste ich mich selbst tapen. Ich habe Saft für die anderen Spieler gemacht, ich habe das Wasser getragen. Ich habe vor einem Spiel hundert Sachen gemacht – und dann noch das Spiel gespielt.

Was hat sich seit dem Sieg gegen Siena im Oktober 2013 am meisten in München verändert?

Es ist immer professioneller geworden. Jetzt sind wir Spieler an einem Punkt, wo wir nur noch an Basketball denken müssen. Egal, was du für dich brauchst, Physio, Scouting, Krafttraining; egal, was du für deine Familie brauchst – du kriegst es.

Im Jahr 1990, Sie waren gerade geboren, sind Ihre Eltern von Bosnien nach München gezogen. Sie wurden später in München eingeschult. Haben Sie hier auch schon Basketball gespielt?