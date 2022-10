Berlins Basketballtalent Procida : Vor dem Verkümmern gerettet

Bei Alba Berlin gewinnt das Basketballtalent Gabriele Procida endlich an Profil. Der Klub hat Großes mit dem Italiener vor – bevor er in die NBA entschwindet.

Alba Berlin, deutscher Meister und Pokalsieger, ist mit fünf Siegen in die Basketball-Saison gestartet: mit drei Erfolgen in der Bundesliga, mit einem 100:84 über Partizan Belgrad und einem 80:74 bei Armani Mailand in der Euroleague.

An diesem Montagabend (19.00 Uhr bei Magentasport) soll im Pokal-Achtelfinale gegen die Telekom Baskets Bonn das halbe Dutzend voll werden. Größter Vorteil der Berliner ist, dass die Mannschaft nahezu unverändert ist im Vergleich zur vergangenen Saison. Das Zusammenspiel hat dadurch ein Niveau, das zu erreichen neu zusammengestellte Mannschaften Monate brauchen.

Gleichwohl gab es zwei Neuverpflichtungen. Eine von ihnen, Gabriele Procida, weckt große Erwartungen. „Der junge Bursche könnte eine der schönsten Überraschungen dieser Euroleague-Saison werden“, schwärmt das Onlineportal Basketnews von dem erst zwanzig Jahre alten Italiener. Sein Debüt auf europäischer Bühne war spektakulär. Nicht nur zwölf Punkte steuerte er in zwölf Minuten zum Sieg über Belgrad bei. Jeder einzelne Treffer riss das Berliner Publikum und die Mannschaftskameraden auf der Bank von den Sitzen.

Dreimal traf er mit höchster Präzision aus der Distanz, zweimal flog er zu eindrucksvollen Dunks zum Korb. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt er über seinen Einstand: „Ich war sehr aufgeregt. Jetzt bin ich überzeugt, dass ich auf diesem Niveau spielen kann.“ In der Partie beim Titelfavoriten Mailand gab Trainer Israel Gonzales dem Talent bereits 21 Minuten Einsatzzeit und die Lizenz zum Schießen. Sechsmal warf Procida aus der Distanz, zweimal traf er und kam insgesamt auf acht Punkte.

Für drei Jahre hat Alba den vielversprechenden Italiener verpflichtet. Doch es erscheint eher unwahrscheinlich, dass der junge Mann bis 2025 im Trikot mit der Nummer eins spielen wird, das die Berliner ihm gegeben haben. Längst ist sein Potential erkannt. Bei der Draft in diesem Sommer haben sich die Detroit Pistons aus der nordamerikanischen Profiliga NBA die Rechte an Procida gesichert. Als dieser nach vier Wochen Einzeltraining in Los Angeles und zwei Wochen Probetraining mit verschiedenen Klubs schließlich in Detroit eintraf, stellte er fest, dass er gewogen und für zu leicht befunden worden war.

Das ist wörtlich zu verstehen. Bei zwei Meter Länge bringt Procida nicht einmal neunzig Kilo auf die Waage. Er solle sich in der Euroleague entwickeln und vor allem Muskelmasse zulegen, sagte ihm freundlich General Manager Troy Weaver; man werde ein Auge auf ihn haben. „Stash pick“ nennen die Fans eine solche Wahl: eine Option für Zeiten, in denen die Mannschaft einen Spieler mit seinem Profil gebrauchen könnte.

„Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet“

Das Profil allerdings war offenbar das Problem von Procida. Seine Länge und seine Treffsicherheit machen ihn zwar zu einem besonderen Spieler. Doch weder in Cantu, wo er mit siebzehn erstmals in der ersten italienischen Liga eingesetzt wurde, noch in Bologna, wo er anschließend spielte, machten die Trainer mehr daraus, als ihn werfen zu lassen. Procidas Job in der Offensive bestand darin, an der Seitenlinie darauf zu warten, dass er angespielt wird. Bevor sein Talent verkümmerte, stieg Cantu ab und verlor die langfristig gesicherten Rechte an Procida, dann verlor der Spieler die Hoffnung, sich in Bolo­gna entwickeln zu können.

Im Fernsehen verfolgte er, wie sein Landsmann Simone Fontecchio sich bei Alba Berlin in der Euroleague zu dem herausragenden Spiel aufschwang, das er bei seinem italienischen Klub nie hatte zeigen können. Fontecchio wechselte zu Baskonia in Spanien und dann zu den Utah Jazz in die NBA. Als sich die beiden im Sommer beim Training mit der Nationalmannschaft trafen, erzählte Fon­tecchio Procida, wie fasziniert er von seiner Zeit in Berlin gewesen sei, vor allem von der akribischen Arbeit mit den Development-Coaches. „In seine Fußstapfen zu treten“, sagt Procida, „das wäre aufregend.“

Längst hat Coach Gonzales einen Plan für seinen jungen Profi aus Italien, der im Spiel so furchtlos und im Gespräch so schüchtern wirkt. Er wolle ihn mehr ins Spiel einbeziehen, sagt er. Er sehe ihn in Zukunft auf der Position zwei, als Shooting Guard: als jemand, der den Ball führe, der Entscheidungen fürs Team treffe: „Das hat er noch nicht.“

Rebound, Wurf, Athletik stimmten. „Gabriele kann noch viel, viel besser werden, als er es jetzt ist“, sagt Gonzales: „Er muss noch zu seinen Mannschaftskameraden aufschließen, die vergangene Saison zusammengespielt haben.“ Auf seinen linken Bizeps hat sich Procida die Binsenweisheit eines jeden Profisportlers tätowieren lassen: „Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet.“ Er vor allem scheint noch sehr viel von dem Talent Procida zu erwarten.