Deutsche Basketballerin Sabally : Trump ist ein „Rassist“ und „America First lächerlich“

Basketball-Profi Satou Sabally hofft inständig auf die Abwahl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Für sie sei Trump ein Rassist. „Er ist einfach gefährlich. Er sagt Dinge, die Extremisten dazu auffordern, Gewalt anzuwenden“, sagte die 22-jährige Berlinerin im Podcast des Aktuellen Sportstudios: „Dieses ganze ‚America First‘ ist lächerlich.“

Sabally, die für die Dallas Wings in der WNBA spielt, besitzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und hat schon gewählt. „Ich glaube, jedem ist klar, wo ich mein kleines Kreuzchen gemacht habe“, sagte Sabally. Sie sieht sich neben ihrer Basketballkarriere als Aktivistin und hat Trump schon mehrfach kritisiert. Aktuell läuft die Nationalspielerin in der Spielpause in Nordamerika für Fenerbahce Istanbul auf.

NFL-Star Johnson wählt Grün

Wie Sabally spielt auch der deutsche Football-Star Jakob Johnson in einer amerikanischen Profiliga. Der gebürtige Stuttgarter, der bei den New England Patriots in der National Football League (NFL) unter Vertrag steht, führte im Vorfeld der Präsidentschaftswahl an diesem Dienstag eigener Aussage nach viele Gespräche mit Teamkollegen über die derzeitige politische Lage.

Im Gespräch mit der F.A.Z. erklärte Johnson, der auch einen amerikanischen Pass besitzt und damit wahlberechtigt ist, dass er weder Trump noch dessen Herausforderer Joe Biden unterstütze. Stattdessen habe er für die Grünen gestimmt.

Im amerikanischen Sport spielt die anstehende Wahl eine große Rolle. Basketball-Star LeBron James etwa inszenierte sich als großer Wahlkämpfer. „Wir reden immer darüber, dass wir Veränderungen wollen – und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu“, sagte James mit Blick auf den Tag der Entscheidung zwischen Amtsinhaber Trump und Herausforderer Biden. Für den 35-Jährigen geht es um alles, mit seiner Kampagne „More than a vote, mehr als eine Stimme“ ruft James zum Wählen auf. Und Biden ist sein Favorit, Trump nannte er einen „sogenannten Präsidenten“, er sprach ihm die Fähigkeiten für den „wichtigsten Job der Welt“ ab.