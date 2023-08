Es war bislang ein erfolgreicher Sommer für die Nationalmannschaften des Deutschen Basketball Bundes. Die Damen wurden überraschend Sechster bei den Europameisterschaften und erspielten sich damit eine Chance zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Auch im männlichen Bereich lief es ausgesprochen gut, die U 18 gewann Bronze bei den kontinentalen Titelkämpfen, und auch die U 16 als Fünfter sowie die U 20 als Sechster überzeugten bei ihren Turnieren. Die deutschen Basketballer verfügen über mächtig Wind in den Segeln, mit dessen Schub jetzt das Flaggschiff in den Medaillenhafen einfahren soll.

An diesem Freitag um 14.10 Uhr deutscher Zeit (live bei MagentaSport) beginnen für die Herrennationalmannschaft die Weltmeisterschaften in Ostasien. In ihrer Auftaktpartie trifft die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf Japan, das Team eines der Gastgeberländer. Sowohl der Coach als auch die Spieler haben ganz klar eine Medaille als Ziel formuliert. Nach Bronze bei der Heim-EM im vergangenen Jahr wäre dies der nächste Schritt auf dem Weg in die absolute Weltspitze – und die Mannschaft verfügt über die Qualität, ihn zu gehen.