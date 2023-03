Egal, auf welche Bewertungsliste der besten NBA-Spieler man in dieser Saison schaut, man muss nicht lange suchen, um den Namen des Mannes mit der Nummer 12 zu finden. Für die meisten Experten zählt Temetrius Jamel Morant, Spitzname „Ja“, zu den besten zehn. Obwohl gerade einmal 23 Jahre alt, gilt er als faszinierender Basketballer mit einem Repertoire an energiegeladenen, bisweilen akrobatischen Dunks und zielsicheren Würfen aus der Distanz.

Mit ihm wirken die Memphis Grizzlies wie eine Mannschaft, die es mit jedem der anderen 29 Klubs in der besten Basketballliga der Welt aufnehmen kann. In der vergangenen Saison kam das Team deshalb auch bis unter die letzten acht und verlor erst im Play-off-Viertelfinale gegen den späteren Meister: die Golden State Warriors. In der laufenden Spielzeit setzte sich Memphis schon früh ganz oben in der Tabelle der Western Conference fest. Auch ein Verdienst von Morant, der mit durchschnittlich 27,1 Punkten pro Begegnung einen erheblichen Anteil am Erfolg hat.