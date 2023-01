Prinzip Underdog : „Welch ein Glück, dass Alba in der Euroleague spielt“

Kann Alba Berlin in fünf Spielen vier Tabellenführer nacheinander stürzen? „Lasst mich bitte den Abend genießen“, erwiderte Trainer Israel Gonzalez, nachdem sein Team am Dienstagabend in der Basketball-Euroleague mit zwanzig Punkten Unterschied die Star-Auswahl von Armani Mailand besiegt hatte.

Das Spiel gegen Real Madrid an diesem Donnerstag (20 Uhr, live auf Magenta Sport) sei so weit entfernt, daran wolle er noch gar nicht denken. Die Spanier sind Erster, seit Alba vor einer Woche Baskonia Vitoria besiegte, das Team, das zuvor zwölf Mal nacheinander gewonnen hatte und am Dienstag seine zweite Partie in Deutschland verlor. Die Basken unterlagen Bayern München 79:92. Erfolgreichster Werfer der Bayern war Cassius Winston mit 17 Punkten. Im Gleichschritt scheinen die Bayern mit nun sieben Siegen in 18 Euroleague-Partien und die Berliner (sechs Siege) sich vom Ende der Tabelle nach vorn zu arbeiten.

Maodo Lo ragt heraus

Am Sonntag treten in Berlin die Telekom Baskets Bonn an, Tabellenführer der Bundesliga mit einem Spiel und einem Sieg mehr als Meister Alba. Die Berliner krönten mit dem 83:63 vom Dienstagabend das spektakuläre Ende einer Serie von zwölf Niederlagen in der europäischen Königsklasse. Ein Auswärtssieg in Lyon-Villeurbanne am Tag vor Silvester machte den Anfang, es folgten Siege über Vitoria und den nationalen wie internationalen Rivalen Bayern München in der Bundesliga.

Am Dienstag schlug Alba souverän die Europa-Auswahl von Star-Trainer Ettore Messina und steht nun bei drei Siegen in Serie in der Euroleague. Aufbauspieler Maodo Lo war mit 17 Punkten und vier Assists der überragende Spieler der Partie, Jaleen Smith kam auf 16 Punkte, und Johannes Thiemann (7) erlaubte Mailands Center Kyle Hines keinen einzigen Korb aus dem Spiel; einen Freiwurf verwandelte der Amerikaner.

Der bereits zweite Sieg der Saison über die Mailänder Stars Nicolo Melli (8 Punkte), Billy Barron (9), Brandon Davies (13), Johannes Voigtmann (3) und Timothe Luwawu-Cabarrot (16) war für die Berliner um so schöner, als deren Team, nun Letzter hinter Panathinaikos Athen, beim Budget der besten europäischen Teams die Nummer eins ist. „Man sieht, was bei Mailand für ein Druck drauf ist“, sagte Alba-Manager Marco Baldi: „Das ist das teuerste Team in der Euroleague.“

Rund zehn Millionen Euro beträgt das Budget von Alba Berlin; maximal fünf davon stehen Sportdirektor Himar Ojeda für Spielerverpflichtungen zur Verfügung. Mailand verfügt über deutlich mehr als dreißig Millionen Euro; das Team kam im Charter-Jet nach Berlin. „Nach den Zahlen müssten wir die Nummer achtzehn der Euroleague sein“, sagte Ojeda. „Aber glücklicherweise ist dies keine Bilanz, sondern Sport.“

Den großen Budgets und klingenden Namen setzt Alba Berlin mitreißendes Mannschaftsspiel entgegen. „Welch ein Glück, dass ein Team wie Alba Berlin in der Euroleague spielt“, schwärmte Vasilije Micić, der Spielmacher von Euroleague-Champion Anadolu Efes Istanbul, nachdem seine Mannschaft sich in der Hinrunde zu Hause gegen die Deutschen durchgesetzt hatte. Zuschauern und, manchmal, auch Gegnern macht es Spaß, Alba zu erleben.