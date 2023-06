Wer sich vor sechs Jahren auf den Weg nach Denver gemacht hat, um das Entwicklungspotenzial eines 21-jährigen Basketballers aus einer kleinen Stadt im äußersten Nordwesten von Serbien auszuloten, war nicht zu beneiden. Sicher, der Junge mit dem Militärhaarschnitt und dem verschlafenen Blick kam aus einem Landstrich mit Basketballtradition, aus dem schon viele exzellente Profis hervorgegangen waren.

Gewiss, in seiner Heimat hatte man schon immer große Stücke auf ihn gehalten, weil er dank seiner Größe und seiner Übersicht bereits als Teenager seine Altersgenossen überragte. Aber 2017 hatte sich Nikola Jokić in Amerika bestenfalls akklimatisiert, lebte mit zwei Brüdern und seiner Freundin in einem Apartment unweit der Arena. Und was er hauptsächlich ausstrahlte, war die Bescheidenheit eines Tiefstaplers: „Ich habe nicht damit gerechnet, in meinem ersten Jahr zu spielen“, sagte er. „Ich bin angetreten, um an mir zu arbeiten.“