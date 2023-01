Aktualisiert am

New York

Treffsichere Stars : Feuerwerk der Punkte in der NBA

Immer häufiger erzielen einzelne Spieler der besten Basketball-Liga der Welt in einer Partie fabelhafte Punktewerte. Das ist das Ergebnis eines Offensiv-Cocktails mit vielen Zutaten. Welche sind das?

Luka Doncic von den Dallas Mavericks gelangen in einem Spiel 60 Punkte gegen die New York Knicks. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Als Basketballspieler, der mit seinen 2,16 Metern fast alle Zeitgenossen überragte, hätte es Wilt Chamberlain eigentlich nicht nötig gehabt, seine Reputation mit Behauptungen aus dem Reich der Märchen anzufüttern. Oder sich mit Trainern anzulegen, die ihn in das Korsett einer Mannschaftssportart zu zwängen versuchten. Aber das entsprach of­fensichtlich seiner narzisstischen Persönlichkeitsstruktur und passte in die Wahrnehmung, die er von sich selbst hatte. Obwohl er wusste, was Leute von ihm dachten, ließ er sich davon nicht beirren. Gewiss sagte er irgendwann: „Mein Ego ist gewaltig.“ Aber das stände durchaus im Verhältnis zum ganzen Rest seines Daseins.

Dass er angeblich zehn Zentimeter mehr Sprunghöhe generieren konnte als die besten Athleten seines Metiers und auch deshalb die Zone rund um den gegnerischen Korb dominierte, gilt heute zumindest als umstritten. Doch nichts wirkt so überzogen wie die Zahl, die er nach dem Ende seiner Karriere in seiner Autobiographie in die Welt setzte. Demnach hatte er angeblich mit 20.000 Frauen geschlafen. Ein Vielfaches von dem Pensum, das ein gewisser Giacomo Casanova vollbracht haben soll.