Wer braucht die NBA, wenn es doch die Euroleague gibt? Jetzt hören wir schon die Apologeten des amerikanischen Profi-Basketballs höhnen. Was wollt Ihr denn auf Eurem alten Kontinent? Eure Besten kommen zu uns in die beste Liga der Welt und bleiben, falls sie es denn schaffen. Viel mehr Geld, mehr Glamour und hier und da bessere Individualisten verlocken. Aber bessere Spiele? An diesem Punkt weicht das Dröhnen dem Kleinlauten. Europas Basketball ist spannender.

Ein Beleg gewünscht? Dann in die Staaten geschaut, wo sich der Kampf um den NBA-Titel allenfalls allmählich zuspitzt. 3:0 steht es in einem Halbfinale für Miami, 3:0 stand es am Montag im anderen für Denver gegen die Los Angeles Lakers. Gähn. Beinahe zeitgleich spielte die Euroleague am Sonntagabend in Kaunas ihr Finale. Zwölf Sekunden vor dem Ende nahm Olympiakos Piräus eine Auszeit.

Ein Punkt in Führung noch, aber Real Madrid im Ballbesitz. Kann es spannender, spektakulärer sein? Die Regie glaubte nicht daran und spielte während der letzten Besprechung zwischen Coach und Spielern den „Magic Moment“ der Partie ein: ein Dreipunktewurf von Vezenkow, wie gemalt, die Krönung seiner Vorstellung für Piräus mit 29 Punkten; aber zu früh gesendet, neun Sekunden.

Im hohen Bogen über ausgestreckte Arme

Das ist typisch für die beste Liga Europas. Sie hat immer noch etwas draufzusetzen, wenn der geneigte Zuschauer glaubt, der Höhepunkt sei erreicht. Aber noch einmal brillante Momente der alten Garde von Real Madrid, so wie sie Belgrad im letzten Spiel des Viertelfinales trotz eines 18-Punkte-Rückstands vorführte, wie sie den FC Barcelona am Freitag im Halbfinale in den letzten sieben Minuten ausspielte mit Rodriguez als Kopf, zauberhaften Ballverteiler, eleganten Werfer? Der Mann ist fast 37 Jahre alt, wie gemacht für die letzten zwölf Sekunden, für den letzten Versuch, den hauchdünnen Rückstand von einem Punkt in einen Sieg zu verwandeln.

Dass der letzte Einwurf Madrids nicht bei ihm landete, wird Basketballexperten nicht verwundert haben. Llull bekam ihn, das nicht wesentlich jüngere Pendant, aber ohne einen einzigen Erfolg in diesem Spiel nach einer schwachen Saison. Llull warf, wie er gerne wirft. Im hohen Bogen über die ausgestreckten Arme des 2,20 Meter langen Gegners fiel der Ball in den Korb: 78:77. Perfekt.

Zugegeben, so wird auch in der NBA schon mal ein Spiel entschieden. Aber im Gegensatz zur Saison in den Staaten spiegelt das grandiose Finale der Euroleague den Verlauf von 34 Spieltagen samt Play-off-Runden: stets intensiv dank einer ernsthaften Verteidigung, auf hohem taktischen und technischem Niveau, oft spannend bis in die letzte Minute hinein. „Warum schweifen“, schrieb Goethe sinngemäß, „sieh, das Gute liegt so nah.“