Eine Basketballlegende ist tot : Kobe Bryant stirbt bei Hubschrauberabsturz

Die Basketballwelt hat einen der besten Spieler in der Geschichte des Sports verloren. Der ehemalige NBA-Superstar Kobe Bryant ist nach Berichten der Los Angeles Times und von CNN wie alle weiteren Insassen bei einem Hubschrauberabsturz im kalifornischen Calabasas ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung stand am Abend noch aus. Auf Twitter kondolierten bereits Wegbegleiter wie Dennis Rodman oder Mark Cuban, Besitzer des Nowitzki-Klubs Dallas Mavericks.

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) sind demnach laut Feuerwehr fünf Menschen bei einem Helikopterunglück nahe Los Angeles gestorben. Es habe an Bord des Hubschraubers, der von Bryants Wohnort Orange County abgeflogen war, keine Überlebenden gegeben, schrieb die Polizei. Der Helikopter sei bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, hatte zuvor die „Los Angeles Times“ berichtet. Diuese hätten die Rettungsarbeiten beeinträchtigt. Laut dem Sprecher der zuständigen Luftfahrtbehörde seien Ermittlungen zur Ursache des Unglücks eingeleitet worden.

Hollywoodreifes Karriereende

Der ehemalige Spieler der L.A. Lakers gilt als einer der besten Basketballer der Sportgeschichte. Bryant spielte seine ganze Karriere lang für die Los Angeles Lakers, von denen er 1996 im Alter von 17 Jahren gedraftet wurde. 2016 beendete er nach wiederkehrenden Verletzungen seine Laufbahn. Er hat mit den Lakers fünfmal die NBA-Meisterschaft errungen und wurde 2008 Olympiasieger mit dem amerikanischen Basketballteam. Von 1998 an wurde er in jeder Spielzeit bis zum Karriereende ins All-Star-Team gewählt. 2008 wurde er als Most Valuable Player der NBA gekürt. 2006 erzielte er einmal in einem Spiel gegen Toronto 81 Punkte in einem Spiel, den zweitbesten Wert der NBA-Geschichte.

Auch wenn Bryant gegen Ende seiner Laufbahn nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen konnte und mit L.A. immer wieder die Playoffs verpasste, gelang ihm doch ein hollywoodreifes Ende. Im Alter von 37 Jahren trumpfte er in seinem letzten Spiel noch einmal mit 60 Punkten auf und ließ sich im goldenen Konfettiregen von Stars wie Lakers-Edelfan Jack Nicholson, Jay-Z und David Beckham feiern.

„Wie viele Kinder können sagen, dass sie für ihr Lieblingsteam spielen und ihre ganze Karriere dort verbringen durften“, schwärmte Bryant anschließend. „Du kannst diese Story nicht besser schreiben.“

2018 erhielt Bryant einen Oscar, da er am Drehbuch für den Animationskurzfilm „Dear Basketball“ beteiligt war.

Bryant hinterlässt seine Frau Vanessa, mit der er seit 2001 verheiratet war, und vier Töchter, von denen die jüngste im vergangenen Jahr geboren wurde.