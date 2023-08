Es gibt nur wenige Basketball-Profis, die nach dem Ende einer ziemlich mittelmäßigen, aber ganz gut bezahlten Karriere aus einer scheinbar abseitigen Idee ordentlich Kapital schlagen. Noch seltener allerdings sind Biographien wie die von Al Harrington. Der ehemalige Center war in seiner aktiven Zeit der klassische Prototyp eines Notnagels, der in der NBA von Klub zu Klub wechselte, nach der achten Station in Nordamerika noch Abstecher nach China und Australien machte und so viel wie möglich vom eingespielten Geld festhielt.

Ein Grund, weshalb man ihn heute in den Vereinigten Staaten vor allem deshalb kennt: Als den Eigentümer einer Firma, die Marihuana anbaut und mit großem Erfolg verkauft. Und der vor fünf Jahren in Detroit eine Beschlagnahmeaktion der Polizei unbeschadet überstand, bei der es um Pflanzen im Wert von rund einer Million Dollar ging. Alle Anschuldigungen wurden wenige Monate nach der Hausdurchsuchung vom Gericht abgeschmettert. Harrington besaß nämlich alle behördlichen Genehmigungen, die man für einen derartigen Betrieb im Bundesstaat Michigan braucht.