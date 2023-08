Moritz Wagner bewies Ausdauer. Neben den Autogrammen von Dennis Schröder war seine Unterschrift nach dem glanzlosen 87:68-Testspielerfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Schweden am Samstagabend im Bonner Telekom Dome besonders gefragt. Geduldig erfüllte er jeden Selfie-Wunsch der meist jungen Fans und posierte mit dem Victory-Zeichen.

Zuvor war es Wagner gewesen, der mit seiner Energie das deutsche Team im Schlussviertel zu einem deutlichen Sieg geführt hatte, nach dem es in den 30 Minuten zuvor nicht ausgesehen hatte. Es war der erste offizielle Test der deutschen Mannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen, die am 25. August beginnt. Knapp drei Wochen bleiben Nationaltrainer Gordon Herbert also noch, der Mannschaft den nötigen Feinschliff zu verleihen.

Herbert: „Wir sind gewachsen“

Dass dieser nötig ist, bewies der Test gegen kämpferische, aber biedere Schweden. Nach einem starken Auftakt (15:4/7. Minute) wurde das deutsche Team nachlässig, spielte die offensiven Systeme nicht mehr konsequent aus und leistete sich einige Ballverluste. Vieles blieb an diesem Abend Stückwerk beim deutschen Team, was nach fünf harten Trainingstagen in Bonn vielleicht auch verständlich ist.

Die WM-Vorbereitung wird jedoch begleitet von Herberts selbstbewusster Aussage, dass man zur WM „ein viel besseres Team als im vergangenen Sommer“ sein werde. „Wir sind gewachsen“, unterstrich der Kanadier. Bei der letztjährigen Europameisterschaft gewann Deutschland die Bronze-Medaille. Auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft sei eine Medaille das Ziel, betont Herbert. Die soll auch ohne Unterstützung von Maximilian Kleber her: Der Forward der Dallas Mavericks verzichtete auf eine Teilnahme, nachdem er von Teamkollege Dennis Schröder für seine EM-Absage im vergangen Jahr kritisiert worden war.

Seinen Optimismus zieht der Trainer aus der Tatsache, dass der Kader im Vergleich zur EM auch ohne Kleber noch einmal verstärkt wurde. Allen voran mit Moritz Wagner, der bei der Europameisterschaft 2022 noch verletzt gefehlt hatte. „Ich freue mich wahnsinnig auf das Turnier und freue mich, in so einer tollen Mannschaft zu spielen“, sagte der 26-Jährige nach dem Spiel. Man habe „eine geile Truppe zusammen“, und das dürfte sicher auch auf seinen jüngeren Bruder Franz Wagner gemünzt sein. Beide spielen beim NBA-Klub Orlando Magic zusammen, bei der vergangenen EM war der fünf Jahre Jüngere der Shooting-Star des deutschen Teams.

Das Länderspiel gegen Schweden war das erste, in dem beide Wagners zusammen aufliefen. Offensichtlich ist, dass Moritz Wagner mit seinem Enthusiasmus, seiner Leidenschaft und seinem Willen der deutschen Mannschaft etwas gibt, was bisher gefehlt hat und in engen Spiele den Unterschied ausmachen kann. Der Big Man hat nicht den Spielwitz seines Bruders und auch nicht die selbstbewusste Attitüde eines Dennis Schröder, dafür kann er jedem Spiel mit seiner positiven Einstellung eine neue Wendung geben. „Ich könnte mir keinen besseren sechsten Mann vorstellen“, adelt Herbert seinen „Gamechanger“, der auch gegen Schweden nicht in der Startformation stand, dafür mit seiner Energie frischen Wind von der Bank bringen soll.

Zwei Spieler müssen noch weichen

Kurz nach der Partie gab der Deutsche Basketball Bund bekannt, dass die Vorbereitung erwartungsgemäß ohne Jonas Mattisseck, Christian Sengfelder, Louis Olinde und Jonas Wohlfarth-Bottermann weitergeht. „Wir wollen so schnell wie möglich zwölf Spieler auswählen und ein Team formen“, sagte Herbert. Zwei Akteure müssen aus dem aktuellen 14-Mann-Kader noch weichen. Nächste Station der Nationalmannschaft ist Berlin, wo am Mittwoch ein Testspiel gegen Kanada ansteht. In seiner Geburtsstadt zu spielen, sei etwas ganz Besonderes, betont Moritz Wagner. „Ich versuche darüber nicht zu euphorisch zu werden“, sagte der 2,11 Meter große Akteur, der genau wie Bruder Franz bei Alba Berlin ausgebildet wurde.

Eine schnelle Rückkehr nach Berlin ist die Partie in der Mercedes Benz Arena für Maodo Lo, der im Sommer von Alba zu Olimpia Milano nach Italien wechselte und in der Nationalmannschaft als zweiter Spielgestalter hinter Dennis Schröder (spielt nächste Saison für den NBA-Klub Toronto Raptors) gesetzt ist.

Sieben Jahre trug Niels Giffey das Trikot der Hauptstädter, aktuell spielt er für den FC Bayern München. Anders als die Wagners und Lo kann sich der Forward seines WM-Tickets noch nicht sicher sein; im Test gegen Schweden stand Giffey nicht im Kader. Mit seinem Münchener Teamkameraden Isaac Bonga, der – anders als Giffey – im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung nicht zum Bronzemedaillen-Team bei der Europameisterschaft gehörte, hat er große Konkurrenz auf seiner Position.

Auch David Krämer, bester deutscher Korbjäger der Basketball-Bundesliga in der jüngsten Spielzeit, nutzte die zweite Halbzeit gegen Schweden für Eigenwerbung. Sicher im EM-Kader stehen neben Schröder, den beiden Wagner-Brüdern und Lo mit Daniel Theis (Indiana Pacers) ein weiterer NBA-Akteur, die Center Johannes Voigtmann und Johannes Thiemann sowie Scharfschütze Andreas Obst.

Offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet wurde im Rahmen des Testspiels vor 6000 Zuschauern in Bonn Robin Benzing, der 2022 kurz vor der EM von Bundestrainer Herbert aus dem Kader gestrichen worden war. „Mein Herz ist gebrochen“, kommentierte der langjährige Kapitän damals die Entscheidung. Benzing absolvierte 167 Länderspiele für Deutschland. „Ich werde der Nationalmannschaft immer verbunden bleiben“, sagte der 34-Jährige zum Abschied.