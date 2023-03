Die NBA-Profis der Vereinigten Staaten werden gegen das deutsche Basketballteam spielen – in Abu Dhabi. Dabei geht es nicht nur um die Ankurbelung des Tourismus.

Die NBA war schon einmal zu Gast: Abu Dhabi lockt Sportler aus aller Welt. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Hauptstadt der Welt werde Abu Dhabi, verspricht der deutsche Basketball-Präsident Ingo Weiss, Hauptstadt, nun ja, der Basketball-Welt – für drei Tage. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden sie zufrieden sein. Im August wird die Basketball-Auswahl der Vereinigten Staaten, das vormalige Dream Team, sich am Golf einspielen für die Weltmeisterschaft gegen Griechenland – und Deutschland. Dann geht es auf nach Manila, nach Djakarta und nach Okinawa zum bedeutendsten Turnier in diesem Sport nach den Olympischen Spielen.

Ist das Sportwashing?

Der Überschwang von Weiss ist nachvollziehbar. Wie ein Ritterschlag wirkt, dass Kevin Durant, Devin Booker, Jayson Tatum und all die anderen Olympiasieger von Tokio 2021 sich bei ihrer Generalprobe erst mit Giannis Antetokounmpo und dessen griechischer Auswahl und dann, im letzten Spiel vor der WM, mit den deutschen Nationalspielern messen werden. Das Ansehen der Deutschen ist mit Rang drei bei der EM wieder gestiegen, auch intern: Sieben bis acht Profis aus der NBA im Team Germany werden erwartet, allen voran Spielmacher Dennis Schröder sowie Franz und Moritz Wagner.