Basketball-Ikone im Fokus : Der letzte Tanz des Michael Jordan

In zehn Teilen inszeniert „The Last Dance“ bei Netflix die Ikonographie des Basketballs. In ihrem Mittelpunkt: Michael Jordan. Was macht die Doku-Serie so besonders und so sehenswert?

Wenn es an der Zeit ist, die Leistung eines bedeutenden Menschen herauszustellen, scheuen meinungsprägende Medien in den Vereinigten Staaten weder Aufwand noch Platz. Das lässt sich an der Länge von Nachrufen prominenter Persönlichkeiten in der „New York Times“ ablesen. Die Rekordmarke steht bei einer Textlänge von 13.870 Wörtern. Gewidmet Papst Johannes Paul II. nach seinem Tod.

Sich noch zu Lebzeiten derart ausgiebig mit einer Figur des öffentlichen Lebens zu beschäftigen fällt allerdings selbst in den Vereinigten Staaten aus dem Rahmen. Erst recht, wenn man bedenkt, wenn es um jemanden geht, dessen magische Kraft noch nie über den Rand eines 29 Meter langen und 15 Meter breiten Basketball-Spielfeldes hinausging. Und dessen glorreiche Zeit schon eine Weile zurückliegt.

Seit dem vergangenen Sonntag lässt sich nachvollziehen, wie so etwas trotzdem gelingt. Da strahlte der Sport-Spezialsender ESPN die ersten beiden Folgen eines opulenten Zehnteilers aus, der nun im Wochentakt abgespult wird. Und der in Deutschland beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen ist. Titel: „The Last Dance“. Hauptfigur: Michael Jordan, der beste Basketballspieler aller Zeiten. In den Nebenrollen: Spieler, Trainer und Team-Verantwortliche der Chicago Bulls aus dem Winter 1997/98, als die Mannschaft zum letzten Mal ihre Klasse demonstrierte und den sechsten Meistertitel in acht Jahren gewann, ehe sie komplett auseinanderfiel.

Der dramaturgische Faden des Films hat was. Besonders, wenn man weiß, dass der Erfolg der Mannschaft damals mehr war als ein lockerer, glorreicher Spaziergang. Die Widrigkeiten und Eitelkeiten, die sich im Laufe der Jahre in der Umkleidekabine der Bulls aufgestaut hatten, waren nicht unerheblich. Aber die besondere Attraktivität des Projekts besteht aus etwas anderem. Regisseur Jason Hehir konnte auf bislang noch nie gezeigte Aufnahmen aus dem Archiv zurückgreifen. Die rund 500 Stunden an Filmmaterial, die eine Crew im Auftrag der Liga im Laufe der gesamten Saison gedreht hatte, hatten seither nie wieder das Licht der Welt gesehen.

Eigentlich ist die Geschichte, wie es zu diesen Aufnahmen kam, schon interessant genug. Denn dazu brauchte es Entscheidungsträger in der NBA mit dem Riecher für eine derartige Konstellation mit ihren drastischen Facetten. Verbunden mit der Fähigkeit, der Hauptperson überhaupt die Genehmigung abzuringen, dem Kamerateam den Zugang zu gewähren. Das letzte Wort hatte schon damals Michael Jordan, der sich mit der Zusage ködern ließ, dass das Material später nur unter einer Bedingung ausgewertet werden würde: wenn er dazu die Genehmigung gibt. Und das letzte Wort hatte er auch diesmal. Denn nur weil er sich vor ein paar Jahren davon überzeugen ließ, dass es an der Zeit sei, die alten Bilder endlich auszuschlachten, konnte „The Last Dance“ überhaupt entstehen. Plus: Ohne sein Jawort hätten sich vermutlich nicht so viele Weggefährten vor die Kamera gesetzt und ihre Version der Ereignisse geschildert. Bis auf Jerry Krause, der sich als der damalige Manager der Bulls als heimlicher Strippenzieher und Architekt der Erfolgsserie der Mannschaft betrachtete und der 2017 im Alter von 77 Jahren gestorben war, sind alle wichtigen Zeitzeugen vertreten.

Und so erfährt die interessierte Welt nicht nur zum wiederholten Mal, was für ein genialer, sportlich überragender und gleichzeitig erbarmungslos ehrgeiziger Typ dieser Michael Jordan war, der nur wenige Jahre zuvor scheinbar grundlos seine Mannschaftskameraden im Stich gelassen und einfach einen Abstecher in den zweitklassigen Profi-Baseball gemacht hatte. Sie erhält den Einblick in das ganze Sammelsurium aus neurotischen Charakteren, ohne die es die Nummer 23 nie zum ganz großen Erfolg gebracht hätte. Das reicht von Scottie Pippen, einem hochtalentierten Basketballer aus ärmsten Verhältnissen, der aus der Leistungsmühle der NBA nie das für sich herausholen konnte, was ihm an Ruhm, Wertschätzung und Reichtum eigentlich zugestanden hätte. Denn er sah in dem Job hauptsächlich eine Chance, genügend Geld zu verdienen, um sich und seinen Verwandten ein abgesichertes Leben zu ermöglichen.

Es präsentiert daneben den Selbstdarsteller Dennis Rodman, der als Rebound-Spezialist fungierte. Aber es liefert vor allen Dingen einen plastischen Eindruck davon, wie kaufmännisch kalt jemand sein muss, wenn er aus dem Zirkus so vieler Egos ein profitables Geschäft machen will. Wenn es denn überhaupt gelingt. Die Rede ist von Jerry Reinsdorf, dem Besitzer der Bulls, der diese Formation am Ende der Saison 1998 aus finanziellen Überlegungen ganz bewusst auseinanderbrechen ließ und dafür verantwortlich war, dass Jordan damals seine Karriere in Chicago beendete. Reinsdorf war trotz bester Chancen nie wieder in der Lage, ein solch charismatisches und erfolgreiches Team auf die Beine zu stellen.

Wie groß das Interesse an einem derartigen Stoff noch immer ist, zeigten die Einschaltquoten: Knapp sechs Millionen Amerikaner schauten sich die ersten beiden Folgen von „The Last Dance“ an und waren von der Machart angetan. Denn das Opus leistet mehr als ein klassischer Nachruf: Es ist ein subtiler Versuch, die Ikonographie einer ganzen Sportart zu inszenieren. Wozu der damalige Trainer Phil Jackson den Titel gestiftet hatte. Jackson, ein hochbegabter Amateur-Psychologe mit dem Zuschnitt eines Bücher lesenden Intellektuellen, war auf der Suche nach einem Leitmotiv für eine Saison auf das Motto vom letzten Tanz gestoßen und hatte damit das Team eingeschworen. Ihn hatte der Film von Martin Scorsese aus dem Jahr 1978 inspiriert, der unter dem Titel „The Last Waltz“ das Abschlusskonzert der Rockgruppe The Band in die Kinos brachte. Man hätte für das Mammutprojekt, das eigentlich erst im kommenden Sommer ausgestrahlt werden sollte, keinen besseren Rahmen finden können als die Zeit, in der ein gefährliches Virus fast überall auf der Welt alles an Live-Sport zum Erliegen gebracht hat. Nach Ablenkung hungernde Fans muss man nicht lange anfeuern, um sie neugierig zu machen.