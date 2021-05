Basketball-Final-Four : Ulm legt Protest gegen Münchner Sieg ein

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben nach dem ersten Pokal-Halbfinale am Samstag in München Protest gegen die Wertung eingelegt. Nach dem 102:104 (91:91, 84:84, 36:49) nach zwei Verlängerungen gegen Topfavorit FC Bayern München beschwerten sich die Ulmer offiziell, weil Bayerns Wade Baldwin auch nach seinem fünften Foul noch kurzzeitig auf dem Feld stand. Dies bestätigte Trainer Jaka Lakovic in der Pressekonferenz am frühen Samstagabend.

„Die Situation war, dass ein Spieler mit fünf Fouls auf dem Feld war. Die Referees haben es versäumt. Ich weiß nicht, ob es eine Sanktion gibt. Ganz ehrlich, ich erwarte keine Sanktion. Aber lassen wir uns überraschen“, kommentierte Lakovic. „Baldwin hat mit fünf Fouls noch gespielt, Schluss, Ende“, hatte Ulms Andreas Obst zum Geschehen kurz vor Spielende bei „Magentasport“ gesagt. Wie die Verantwortlichen der Bundesliga mit dem Protest umgehen, war zunächst offen.

Zuvor hatten die Basketballer von Bayern München im Pokalkrimi die Nerven behalten. Im Audi Dome setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri nach der zweiten Verlängerung 104:102 durch und erreichte das Endspiel am Sonntag um 14.30 Uhr (MagentaSport). Noch vor acht Tagen hatten die Bayern nach dem knappen Viertelfinalaus in der EuroLeague in der Bundesliga eine deutliche Pleite gegen Ulm kassiert.

München zeigte in der ersten Hälfte eine gute Leistung, doch im dritten Viertel drehte Ulm mit 32 Punkten auf und kam zum Ausgleich, den Bayern gelangen lediglich 20 Zähler. Vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit verpasste Vladimir Lucic beim Stand von 84:84 die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. In der zweiten Overtime waren es Lucic und Paul Zipser, denen die entscheidenden Aktionen für die Münchner gelangen. Lucic war mit 24 Punkten bester Werfer der Bayern.