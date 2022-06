Basketballer des FC Bayern : Sie können eigentlich nur verlieren

An einem Abend im April stand Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, in der Basketballhalle in München und strahlte. Er hatte gerade gesehen, wie seine Mannschaft in den Play-offs der Euroleague das vierte Spiel gegen den FC Barcelona, das talentierteste und teuerste Team des Wettbewerbs, gewonnen hatte. Und so sagte Hainer vor dem entscheidenden fünften Spiel ins Magentasport Mikrofon: „Wir können eigentlich nur gewinnen.“

Jetzt, mehr als einen Monat später, wartet auf den FC Bayern schon wieder ein entscheidendes fünftes Spiel. Mit einem großen Unterschied: Es geht um die Play-offs der Bundesliga, nicht der Euroleague. Und weil das die Voraussetzungen verändert, darf man stellvertretend für Herbert Hainer, der dieses Mal nicht ins Mikrofon gesprochen hat, sagen: Sein Verein kann eigentlich nur verlieren.

Schlecht verteidigt

An diesem Mittwoch (20.30 Uhr, MagentaSport) spielt der FC Bayern in Bonn um den Platz in der deutschen Finalserie. Dort, wo Alba Berlin, der Titelverteidiger, wartet. Eigentlich hätte man die Bayern zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon dort erwartet. Sie geben für ihren Kader mehr Geld aus als die anderen Klubs in der Bundesliga – und führten im Halbfinale gegen Bonn, den Zweiten der Hauptrunde, 2:0.

Die Folge: Matchbälle in München. Dort verloren sie aber sowohl am Samstag (84:86) als auch am Montag (80:83). Sie verteidigten schlecht und reboundeten noch schlechter. Und so spielen die Bayern in Bonn nun nicht mehr nur um das Finale, sondern gleichzeitig auch gegen die nächste große nationale Enttäuschung.

Es gibt in der Basketballabteilung des FC Bayern eigentlich wenig Enttäuschungen, seit sie im Sommer 2020 den italienischen Trainer Andrea Trinchieri eingestellt haben. Mit seinen Ideen und seiner Leidenschaft führte er München schon in seiner ersten Saison in die Play-offs der Euroleague (und dort sofort ins finale fünfte Spiel gegen den großen Favoriten Mailand, der sich in den letzten Sekunden durchsetzte). Das hatte davor kein deutscher Klub geschafft.

Eine noch größere Enttäuschung?

Danach folgten in Deutschland zwei Finals gegen den großen Rivalen Alba Berlin: Im Pokal siegte Trinchieri mit seiner Mannschaft – in der Bundesliga nicht. Und auch wenn für den Präsidenten Herbert Hainer die Meisterschaft höchste Priorität hat, hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: Weil Paul Zipser, Publikumsliebling und Stammspieler, wegen eines Hirntumors plötzlich fehlte. Ein Moment, in dem der sportliche Erfolg sogar beim FC Bayern so unwichtig war wie sportlicher Erfolg manchmal eben sein kann.

In seiner zweiten Saison, in der Zipser später wieder spielte, schaffte es Trinchieri mit seiner Mannschaft trotz mehrerer Corona-Ausbrüche wieder unter die besten Acht in Europa (auch wenn München sportlich am meisten vom Ausschluss der russischen Klubs profitierte). Ein Triumph des Trainers.

Doch in Deutschland gab es die erste große Enttäuschung. Im Pokal-Viertelfinale verloren die Bayern gegen Chemnitz – unter anderem, weil ein wütender Trinchieri von den Schiedsrichtern der Halle verwiesen wurde. Und nun könnte, auch wenn es nach wie vor eher unwahrscheinlich ist, eine noch größere Enttäuschung folgen: ein Halbfinal-Aus gegen Bonn in der Bundesliga.

An dem Abend im April, als Herbert Hainer in der Halle stand und strahlte, sagte auch Andrea Trinchieri einen schönen Satz: Man schwimme nun in das „Maul des Hais“. So nannte er den Palau Blaugrana in Barcelona, wo er mit seiner Mannschaft schließlich das fünfte Spiel verlor. Es war eine Niederlage, die er sich leisten konnte. In Bonn hat er diesen Luxus nicht. Das ist das Schicksal des FC Bayern in der Bundesliga. In einem Wettbewerb, in dem er der Hai ist.