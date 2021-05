Basketball-Euroleague : Die Party ist ein Knaller

An einem Freitagabend im Februar, im europäischen Fußball hat sich die Revolution der Reichsten schon heimlich formiert, sitzen Marco Baldi und Marko Pešić, die Basketball-Geschäftsführer von Alba Berlin und Bayern München, mehr als 500 Kilometer voneinander entfernt und schauen zu, wie ihre Mannschaften sich für das große Duell aufstellen. In seinem Zimmer in Berlin sieht Baldi, wie seine Spieler in der ersten Halbzeit Punkt für Punkt davoneilen, weil sie schneller im Kopf sind. In der Halle in München sieht Pešić, wie seine Spieler in der zweiten Halbzeit Punkt für Punkt aufholen, weil sie stärkere Körper haben. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung. Am Ende siegt Körper über Kopf.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Es ist ein intensives Spiel, das München und Berlin, die Branchenführer des deutschen Basketballs, austragen, aber eines ist für diese Geschichte, in der es um mehr als Basketball geht, wichtig: Sie tragen das Spiel an diesem Abend nicht in einem deutschen Wettbewerb aus, sondern in einem europäischen: in der Euroleague.