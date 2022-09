Deutscher Basketballstar : Der Wandel des Dennis Schröder

Man macht sich sicher nicht des Geheimnisverrats schuldig, wenn man sagt, dass Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft, im Mittelpunkt stehen möchte. So ist schon seine Position. Er spielt als Point Guard. Das heißt: Er ist der, der den Ball ständig in den Händen hält, der in den entscheidenden Momenten eines Spiels die entscheidenden Sachen machen soll.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Mit seiner großen Gabe, seiner Geschwindigkeit, schaffte er es aus dem Prinzenpark in Braunschweig an die Spitze seines Sports: in die nordamerikanische NBA. Und wenn er, wie in diesem Sommer, für Deutschland spielt, steht er schon deswegen im Mittelpunkt, weil es weder vor noch nach ihm einen deutschen Point Guard gab, der sich in der besten Basketballliga der Welt behaupten konnte.