Eklat bei Spiel in Georgien : Türkei droht mit Ausstieg aus Basketball-EM

Nach einem Spiel der Basketball-EM in Georgien kommt es in der Kabine angeblich zu einem Eklat. Die Türken fordern das Material der Sicherheitskameras. Ansonsten wollen sie aus dem Turnier aussteigen.

Bei der Basketball-Europameisterschaft im georgischen Tiflis ist es am Sonntagabend zu einem Eklat gekommen. Laut mehreren Medienberichten gab es nach dem 88:83-Sieg von Gastgeber Georgien über die Türkei eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Kabine. Der türkische Profi Furkan Korkmaz soll sich dabei nach Angaben des türkischen Assistenztrainers mit drei Georgiern angelegt haben. An dem Angriff sollen neben Spielern auch Sicherheitskräfte beteiligt gewesen sein.

Türkeis Vizepräsident Omer Onan drohte am späten Sonntagabend laut dem Basketball-Portal „Eurohoops“: „Wenn wir das Material der Sicherheitskameras nicht bekommen, werden wir dieses Turnier verlassen.“ Georgiens Coach Ilias Zouros sagte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, er habe nichts von einem derartigen Vorfall mitbekommen. Für die Türkei war die knappe Niederlage nach zwei Verlängerungen die erste im Turnier. Schon auf dem Spielfeld hatte es in hitziger Atmosphäre Auseinandersetzungen zwischen Spielern beider Teams gegeben.

Aufregung auch in Köln

Dazu kam eine mögliche Regelverletzung. Im vierten Viertel lief die Uhr ganze 22 Sekunden von 4:48 auf 4:26 Minuten herunter, obwohl die Partie nach einer Rangelei zwischen Furkan Korkmaz und Duda Sanadze unterbrochen war. Die Türkei verlor nach zwei Verlängerungen und legte anschließend Protest gegen die Wertung der Partie ein. Im Basketball wird die Uhr üblicherweise angehalten, wenn das Spiel pausiert.

Am Nachmittag hatte es bereits in Köln beim Spiel der Deutschen ebenfalls einen offensichtlichen Fehler der Schiedsrichter gegeben. Den Litauern wurde ein fälliger Freiwurf nach einem technischen Foul der deutschen Bank verweigert.

Lange war offen, ob der deutsche 109:107 (96:96, 89:89, 46:41)-Sieg nach zwei Verlängerungen Bestand hat, weil auch Litauen Protest eingelegt hatte. In der Nacht zum Montag teilte der Weltverband Fiba dann mit, dass der Protest abgewiesen wurde.

Der zuständige Einzelrichter erachtete diesen als „unzulässig“, weil die Begründung nicht innerhalb der festgesetzten Frist von 60 Minuten eingegangen war. Der mögliche fehlende Punkt für Litauen hätte spielentscheidend sein können, weil der deutsche 109:107-Sieg erst nach zwei Verlängerungen feststand.

Die Fiba teilte zudem mit, dass der Protest auch bei fristgemäßer Begründung keinen Erfolg gehabt hätte, „da der angegebene Grund keiner der Gründe ist, für die Protest eingelegt werden kann“. Deutschland ist nach drei Siegen aus drei Spielen bereits für die Finalrunde in Berlin qualifiziert. Litauen hat alle drei Spiele verloren und muss um den Einzug ins Achtelfinale bangen.