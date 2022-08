EM im eigenen Land : Die knifflige Lage des deutschen Basketball-Teams

Wo stehen die Deutschen? Zehn Tage vor Beginn der Basketball-EM vorwiegend in Deutschland gab es zum Ende des Supercup-Turniers am Samstag in Hamburg eine symbolische Momentaufnahme: Aufbauspieler Dennis Schröder näherte sich seinen Teamkollegen der Nationalmannschaft leicht humpelnd und klopfte ihnen auf den Rücken. Moritz Wagner bewegte sich vorsichtig im Hintergrund mit der Orthese am linken Fuß: Das deutsche Team wankt in der wichtigsten Phase der Vorbereitung auf eine Meisterschaft, die das große Talent in der Heimat vor Augen führen soll.

Es gibt angeblich nur noch wenige Karten für die Spiele der Deutschen in der Vorrunde in Köln vom 1. September an. 15.000 Zuschauer, gelockt von der internationalen Klasse der Gegner wie Frankreich, Litauen oder Slowenien mit Luka Dončić, Star der Dallas Mavericks. Ein Magier am Ball. Mit diesen Teams wollen sich die Deutschen messen, hatten selbstbewusst mit Blick auf die Qualität aller infrage kommenden Nationalspieler wenigstens Rang drei im Blick.

Leere Blicke und hängende Köpfe

Und so kam das Finale in Hamburg nach dem Sieg über Tschechien am Freitag (101:90) als Standortbestimmung gerade recht: Serbien zählt zu den EM-Favoriten. Geführt vom früheren Bundestrainer Svetislav Pešić, getragen von Nikola Jokić: Center, 2,11 Meter, schnell, beweglich, unaufgeregt, frei von Allüren auf dem Feld, effektiv. Er braucht nicht viel Zeit, um zu zeigen, warum er in der amerikanischen Profiliga NBA schon wieder als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet wurde: 22 Punkte, einen Fehlwurf, fünf Rebounds, einen Assist – in weniger als 17 Minuten.

Davon lassen sich zwei Erkenntnisse ableiten nach der 56:83-Niederlage. Erstens: Serbien brauchte Jokić nicht länger, um die Deutschen zu beherrschen, das Spiel bis zum Ende des dritten Viertels (41:65) zu entscheiden. Zweitens: Unter dem Korb, wo es besonders um Größe und Physis geht, wird die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert auch Teams wie Frankreich kaum gewachsen sein, in Offensive wie Verteidigung.

Ein ernüchternder Gedanke, der offenbar die Spieler just nach dem Ende des Supercup-Turniers ergriff. Da standen sie erschöpft, mit teils leerem Blick und hängenden Köpfen. Schröder, im Spiel gegen Tschechien umgeknickt und deshalb für ein paar Tage Zuschauer, suchte eine Lösung: „So eine Niederlage wird die Motivation im Training hochschrauben.“

Von Verletzungssorgen geplagt

Training ist ein gutes Stichwort. Es ist die letzte Ausflucht eines gebeutelten Teams. Nicht alle, die das Zeug hätten, mit Größe und Masse in der Nationalmannschaft eine gute Rolle zu spielen, sind bereit dazu. Dazu kam eine Verletzungsserie: Erst traf es Isaac Bonga, dann den hoch motivierten NBA-Kollegen Moritz Wagner (Orlando), jetzt hängt der Einsatz des urgewaltigen Daniel Theis (Indiana) am seidenen Faden, ein Spieler, dessen Präsenz und explosive Physis (2,04 Meter, 110 Kilogramm) gegen Serbien so schmerzlich vermisst wurde.

Zu allem Überfluss musste Johannes Thiemann gegen Serbien wegen Rückenschmerzen aus dem Spiel genommen werden. Die Reihen lichten sich vor den beiden abschließenden Spielen, zwei WM-Qualifikations-Partien gegen Schweden (Donnerstag, 18.15 Uhr bei Magenta TV) und Slowenien (Sonntag, 14.30 Uhr bei Magenta TV). In diesen letzten Tagen geht es um den Feinschliff, die Abstimmung der Spielzüge im Angriff und um die Verteidigungsvarianten.

„Muss es so nehmen, wie es ist“

Auf europäischem Spitzenniveau kommt es auf Sekundenbruchteile an, wenn „freie“ Würfe kreiert oder Spielzüge der Gegner unterlaufen werden sollen. Herbert ist nicht zu beneiden. Seit die Vorbereitung begonnen hat, muss er improvisieren. Der frisch eingebürgerte Nick Weiler-Babb stieß – aus „privaten Gründen“ – erst am vergangenen Donnerstag zum Team, aus den USA kommend.

Sein erstes Länderspiel (zwei Punkte) verlief schleppend. Zunächst bis wenigstens Mittwoch wird Herbert auf Schröder im Training verzichten müssen. Immerhin kehrt Nils Giffey zurück, dem der Verband am Wochenende eine Auszeit zugestand. Der Eindruck täuscht nicht: Es ist ein Kommen und Gehen. Herbert wirkt gelassen, als er die Lage kommentiert: „Man muss es so nehmen, wie es ist.“

Schröder ist kurz vorher in die Offensive gegangen. „Jeder ist bereit“, sagt der erstmals zum Kapitän ernannte Braunschweiger, „auf dem Parkett alles zu geben.“ Er hat das vorgeführt gegen Tschechien. Ließ den Ball laufen, setzte Mitspieler in Szene, kämpfte, sprang, hechtete, zog nur unwiderstehlich zum Korb, wenn es sich anbot oder wenn es unbedingt sein musste.

In den vergangenen Jahren sah es immer wieder so aus, als ob sich die Deutschen auf ihr Talent verlassen könnten. Spätestens am Samstag wird allen klar geworden sein, dass es nicht reicht für die Entwicklung einer besonderen Kraft, einer anderen Identität. Serbiens Demonstration könnte sie beschleunigen.